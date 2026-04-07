Abdul Rahman
08 April 2026, 00.48 WIB

Kesal, Dinar Candy Bongkar Akun Media Sosial yang Menawarnya Rp 1 Miliar

Dinar Candy. (jawapos.com/abdul rahman)

JawaPos.com - DJ Dinar Candy tampak kesal harga dirinya direndahkan oleh salah satu akun media sosial dengan menawarnya untuk melakukan kencan semalam. Dia pun membongkar akun media sosial yang telah menawarnya dengan harga Rp 1 Miliar.

Sang DJ tidak hanya memperlihatkan akun media sosial yang menawarnya untuk melakukan hubungan intim. Dia juga memperlihatkan bukti percakapan yang sempat terjadi via aplikasi perpesanan.

Awalnya, akun media sosial tersebut menawar Dinar Candy dengan harga sekitar Rp 200 juta.

"Rp 205 juta? ML long time hotel bintang 5, deal baby?," tulis akun tersebut.

Dinar Candy kemudian membalasnya dengan menyatakan harga itu murah. Pemilik akun tersebut lantas menaikkan harga berkali lipat menjadi Rp 1 miliar.

Dinar Candy kemudian menegaskan dirinya tidak mau meski mau dibayar dengan uang fantastis sekalipun. Dia tidak menerima  jasa untuk melakukan hubungan intim.

"Buat ani ani yang butuh job ni dm abangnya, postingan gua dihapus Ig sebelumnya !! Intinya sebrutal apa pun gua kagak jualan donat ya, takut ledes dan penyakit !!!," tegas Dinar Candy.

Akun media sosial yang menawar DJ Dinar Candy Rp 1 miliar. (Instagram: dinar_candy)

Sejumlah netizen memberikan pujian kepada Dinar Candy yang berani membongkar akun media sosial yang telah menawarnya supaya pengguna akun media sosial tidak sembarangan.

Artikel Terkait
Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta - Image
Entertainment

Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta

01 April 2026, 18.36 WIB

Lula Lahfah Meninggal, Dinar Candy Ingatkan Bahaya Vape yang Beredar di Kelab Malam - Image
Infotainment

Lula Lahfah Meninggal, Dinar Candy Ingatkan Bahaya Vape yang Beredar di Kelab Malam

24 Januari 2026, 16.51 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

