Mengenal Baila, Christy, Esther, dan Shazfa: Anggota No Na yang Bawa Indonesia ke Panggung Global

JawaPos.com - No na resmi memasuki babak baru setelah merilis album debut island girl pada Jumat (18/9). Album ini menjadi penanda penting bagi grup beranggotakan Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan Shazfa Adesya yang sejak awal membawa misi memperkenalkan identitas Indonesia melalui musik pop global.

Menariknya, perjalanan empat anggota no na menuju panggung internasional tidak datang dari latar belakang yang sama. Ada yang sudah dikenal sejak ajang pencarian bakat, ada yang tumbuh dari dunia tari, hingga sosok yang memiliki pengalaman sebagai kreator digital.

Untuk mengetahui lebih lanjut gambaran anggotany, berikut profil masing-masing anggota no na dan perjalanan mereka sebelum akhirnya bergabung dalam grup besutan 88rising.

Profil 4 Anggota no na Setelah Rilis Album Debut island girl Baca Juga:Nama Aktor Lee Dong Wook Dicatut untuk Penipuan, Agensi: Artis Kami Tidak Pernah Minta Uang

Girl group Indonesia no na resmi merilis album debut penuh bertajuk island girl pada Jumat (18/9). Album ini berisi sekitar 15 lagu yang memperkenalkan konsep musik yang mereka sebut sebagai Island Pop, perpaduan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai pengaruh musik global seperti R&B, dangdut, new jack swing, hingga synth-funk.

Di balik album tersebut terdapat empat perempuan dengan latar belakang berbeda, yakni Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan Shazfa Adesya. Formasi ini mulai diperkenalkan 88rising pada 2025 dan menjalani debut dengan single Shoot pada Mei tahun yang sama.

Menariknya, perjalanan masing-masing anggota sebelum no na turut membentuk karakter grup. Berikut profil mereka.

1. Baila Fauri, Berangkat dari Indonesian Idol Junior Baila Fauri menjadi salah satu anggota no na yang sudah lebih dulu dikenal publik Indonesia. Ia memulai perjalanan di industri musik sejak usia belia melalui ajang Indonesian Idol Junior pada 2014.

Saat itu, Baila berhasil melaju hingga babak enam besar. Setelah keluar dari kompetisi, ia tidak berhenti bermusik dan kemudian mengembangkan karier sebagai penyanyi solo. Ia juga sempat merilis sejumlah karya serta aktif membuat cover lagu.

Pengalaman sebagai penyanyi solo membuat Baila memiliki fondasi vokal yang berbeda ketika bergabung dengan no na. Bersama tiga anggota lainnya, ia kemudian membawa pengalaman tersebut ke dalam format grup yang lebih mengutamakan harmoni vokal, performa dan koreografi.