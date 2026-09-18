No na Rilis Album Debut island girl, Bawa Identitas Indonesia ke Panggung Global

No na. (istimewa)
JawaPos.com - Girl group asal Indonesia, no na, resmi memasuki babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis album debut bertajuk island girl pada 18 September 2026 melalui label global 88rising.
Album berisi 15 lagu tersebut menjadi penanda penting bagi Baila, Christy, Esther, dan Shaz dalam memperkenalkan identitas musik mereka ke pasar internasional. Tak sekadar mengandalkan formula pop, no na menjadikan unsur budaya Indonesia sebagai bagian penting dari warna musik yang mereka bangun.
Lewat island girl, no na mengeksplorasi tema romansa, feminitas, persahabatan, kepercayaan diri, hingga proses tumbuh dewasa. Musiknya memadukan pop dan R&B dengan pengaruh musik era 1980-an hingga 2000-an, sekaligus memasukkan elemen dangdut, new jack swing, synth-funk, dan karakter tropis yang mereka sebut sebagai Island Pop.
Pendekatan tersebut membuat album debut no na memiliki karakter yang cukup berbeda. Identitas Indonesia tidak hanya muncul melalui lirik atau konsep visual, tetapi juga terdengar dalam berbagai elemen produksi musik.
Pada lagu work, misalnya, pendengar dapat menemukan bunyi ceng-ceng. Sementara rollerblade memasukkan elemen gamelan. Adapun honk! menggunakan bunyi klakson minibus sebagai bagian dari aransemen.
Bahkan nama grup mereka, no na, mengambil inspirasi dari kata “nona”, yang merujuk pada perempuan muda dalam bahasa Indonesia.
Sebelum island girl resmi dirilis, no na lebih dulu memperkenalkan proyek tersebut melalui speaker freaker (the long song).
Karya audiovisual berdurasi hampir 15 menit itu menggabungkan delapan lagu, termasuk rollerblade dan work yang sebelumnya telah mendapat perhatian luas, serta sejumlah lagu yang belum pernah diperdengarkan kepada publik.
Konsep tersebut menjadi salah satu cara no na memperlihatkan dunia musik yang mereka bangun. Media musik internasional The FADER bahkan menggambarkan karya tersebut sebagai “pure cinema”.
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Jawa Pos
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