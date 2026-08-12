Lee Dong Wook, Kim Hye Jun, Tunjukkan Chemistry Hangat di Drama A Shop For Killers 2

Pemeran A Shop for Killers 2. (Soompi)
JawaPos.com – Mencuri perhatian, aktris Kim Hye Jun serta Lee Dong Wook terlihat menunjukkan kekompakan dalam drama Korea A Shop for Killers 2
Dikutip dari Soompi, Rabu (12/8), serial ini diadaptasi dari novel karya Kang Ji Young (penulis The Killer’s Shopping List).
Dikemas menarik, drama ini mengisahkan Jeong Ji An (Kim Hye Jun), dan Jin Man (Lee Dong Wook), yang mengelola sebuah pusat perbelanjaan.
Menariknya, di musim kedua ini melanjutkan kisah Ji An yang kini menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut.
Akhirnya ia pun bekerja sama dengan Jin Man yang ternyata masih hidup untuk melawan kekuatan global Babylon.
Dari foto baru menyoroti anggota Murthehelp sedang menikmati momen kehidupan normal, terlihat Jin Man yang selalu mempertahankan ketenangan khasnya.
Ji An yang sedang asyik memanggang daging perut babi (*pork belly*) bersama anggota Murthehelp lainnya, tatapan Jin Man mencerminkan rasa sayangnya kepada sang keponakan.
Foto lainnya memperlihatkan Min Hye (Geum Hae Na) duduk di samping Ji An dan berbincang dengannya usai sesi latihan.
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