Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon Bawa Ketegangan Baru di A Shop for Killers 2

lee dong wook (x @leedongwook_ph)
JawaPos.com – A Shop for Killers Season 2, mencuri perhatian lewat episode ketiga dan keempat yang dirilis pada 29 Juli.
Dikutip dari The Chosun, kelanjutan kisah ini mengungkap masa lalu Jeong Jin Man sekaligus menghadirkan kembali Honda, karakter yang begitu disukai penggemar sejak musim pertama.
Honda, yang dijuluki penggemar sebagai "Paman Kaus Kaki", sebelumnya meninggalkan kesan mendalam saat mengorbankan dirinya demi melindungi Ji An kecil dari serangan para pembunuh.
Meski hanya tampil singkat di musim pertama, banyak penonton berharap ia kembali, dan harapan itu akhirnya terwujud pada musim kedua.
Episode terbaru membawa penonton kembali ke 16 tahun lalu, ketika Jung Man dan Honda masih bertugas dalam unit pasukan khusus Korea Selatan yang menjalankan operasi gabungan.
Di tengah misi penyelamatan sandera yang menegangkan, Honda memperlihatkan kemampuan tempur, ketenangan dalam mengambil keputusan, serta karisma yang semakin menonjol dengan penampilannya yang rapi dalam balutan setelan jas.
Ji An, yang selama ini mendambakan kehidupan normal, harus menghadapi kenyataan pahit ketika orang-orang di sekitarnya kembali berada dalam bahaya karena dirinya.
Rasa marah, sedih, dan putus asa memuncak hingga ia kembali memanggil nama pamannya, Jung Man, dalam salah satu adegan emosional yang menjadi sorotan episode kali ini.
Kini perhatian penonton tertuju pada langkah Ji An setelah menyadari bahwa ia tak lagi bisa kembali menjalani hidup biasa.
Bersama Jung Man yang telah kembali, ia bersiap menghadapi organisasi Babylon dalam serangan balasan yang diprediksi akan menjadi konflik terbesar sepanjang serial ini.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!