Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon Bawa Ketegangan Baru di A Shop for Killers 2

JawaPos.com – A Shop for Killers Season 2, mencuri perhatian lewat episode ketiga dan keempat yang dirilis pada 29 Juli.

Dikutip dari The Chosun, kelanjutan kisah ini mengungkap masa lalu Jeong Jin Man sekaligus menghadirkan kembali Honda, karakter yang begitu disukai penggemar sejak musim pertama.

Honda, yang dijuluki penggemar sebagai "Paman Kaus Kaki", sebelumnya meninggalkan kesan mendalam saat mengorbankan dirinya demi melindungi Ji An kecil dari serangan para pembunuh.

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Meski hanya tampil singkat di musim pertama, banyak penonton berharap ia kembali, dan harapan itu akhirnya terwujud pada musim kedua.

Episode terbaru membawa penonton kembali ke 16 tahun lalu, ketika Jung Man dan Honda masih bertugas dalam unit pasukan khusus Korea Selatan yang menjalankan operasi gabungan.

Di tengah misi penyelamatan sandera yang menegangkan, Honda memperlihatkan kemampuan tempur, ketenangan dalam mengambil keputusan, serta karisma yang semakin menonjol dengan penampilannya yang rapi dalam balutan setelan jas.

Ji An, yang selama ini mendambakan kehidupan normal, harus menghadapi kenyataan pahit ketika orang-orang di sekitarnya kembali berada dalam bahaya karena dirinya.

Rasa marah, sedih, dan putus asa memuncak hingga ia kembali memanggil nama pamannya, Jung Man, dalam salah satu adegan emosional yang menjadi sorotan episode kali ini.

Kini perhatian penonton tertuju pada langkah Ji An setelah menyadari bahwa ia tak lagi bisa kembali menjalani hidup biasa.