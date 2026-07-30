"A Shop for Killers 2" Pecahkan Rekor Global Disney+, Lee Dong Wook Beri Sinyal Season 3

Lee Dong Wook (x @seokjiwons)

JawaPos.com – Drama Korea A Shop for Killers 2 langsung mencatat pencapaian luar biasa sejak hari pertama penayangannya. Setelah kembali lebih dari dua tahun sejak musim pertama, drama aksi yang dibintangi Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun itu menjadi drama Korea Disney+ dengan jumlah penonton global terbanyak pada hari perdananya.

Dikutip dari allkpop, dua episode pertama yang dirilis pada 22 Juli juga langsung menduduki posisi No. 1 kategori TV Disney+ di Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura berdasarkan data FlixPatrol. Menurut The Walt Disney Company Korea, serial ini sekaligus menjadi konten Korea yang paling banyak ditonton di kawasan Asia-Pasifik (APAC) pada hari peluncurannya.

A Shop for Killers 2 juga menuai respons positif dari penonton. Dua episode pembuka memperoleh nilai di atas 9,0 di IMDb, dengan banyak pujian mengarah pada koreografi aksi yang lebih intens, alur cerita yang cepat, serta skala produksi yang semakin besar dibanding musim pertamanya.

Lee Dong Wook turut membangkitkan antusiasme penggemar dengan memberikan isyarat mengenai kemungkinan hadirnya Season 3.

Sang aktor mengungkapkan bahwa masih banyak cerita yang bisa dikembangkan dari dunia Murthehelp, sehingga peluang kelanjutan serial tersebut tetap terbuka apabila mendapat respons yang baik dari penonton.

Musim kedua melanjutkan kisah Jeong Ji An yang kini memimpin organisasi Murthehelp bersama pamannya, Jeong Jin Man, dalam menghadapi ancaman baru yang lebih besar.