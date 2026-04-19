Viral Uya Kuya Disebut Punya 750 Dapur MBG, Istri Beri Kode Lapor Polisi

JawaPos.com - Viral di media sosial klaim yang menyebut Anggota DPR RI Uya Kuya memiliki hingga 750 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Narasi tersebut ramai dibagikan beberapa akun Instagram dan memicu beragam reaksi publik. Namun sang istri, Astrid Kuya membantah dan memberi kode hendak melaporkan akun tersebut.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa Uya Kuya mengelola ratusan dapur MBG dan menganggapnya sebagai “investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas”.

Dalam unggahan Instagram Panglima Rakyat Konoha, disebutkan bahwa jumlah dapur yang dikelola Uya mencapai 750 unit, dengan klaim dapat memperluas cakupan bantuan gizi bagi anak-anak di Indonesia.

Namun, informasi tersebut langsung dibantah Astrid. Melalui Instagram Story memberikan respons tegas dengan menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Ia juga memperingatkan pembuat dan penyebar informasi palsu untuk bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Siap-siap mempertanggungjawabkan berita hoaks yang Anda buat, ya,” tulis Astrid dalam unggahannya.

Tak hanya itu, Astrid juga memberi kode hendak melaporkan akun tersebut. Sebab, ia memfotokan logo Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang mengindikasikan langkah serius jika penyebaran hoaks tersebut terus berlanjut. Respons ini memperkuat dugaan bahwa informasi mengenai 750 dapur MBG tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.