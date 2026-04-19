Muhammad Ridwan
19 April 2026, 17.38 WIB

Viral Uya Kuya Disebut Punya 750 Dapur MBG, Istri Beri Kode Lapor Polisi

JawaPos.com - Viral di media sosial klaim yang menyebut Anggota DPR RI Uya Kuya memiliki hingga 750 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Narasi tersebut ramai dibagikan beberapa akun Instagram dan memicu beragam reaksi publik. Namun sang istri, Astrid Kuya membantah dan memberi kode hendak melaporkan akun tersebut.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa Uya Kuya mengelola ratusan dapur MBG dan menganggapnya sebagai “investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas”.

Dalam unggahan Instagram Panglima Rakyat Konoha, disebutkan bahwa jumlah dapur yang dikelola Uya mencapai 750 unit, dengan klaim dapat memperluas cakupan bantuan gizi bagi anak-anak di Indonesia.

Namun, informasi tersebut langsung dibantah Astrid. Melalui Instagram Story memberikan respons tegas dengan menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Ia juga memperingatkan pembuat dan penyebar informasi palsu untuk bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Siap-siap mempertanggungjawabkan berita hoaks yang Anda buat, ya,” tulis Astrid dalam unggahannya.

Tak hanya itu, Astrid juga memberi kode hendak melaporkan akun tersebut. Sebab, ia memfotokan logo Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang mengindikasikan langkah serius jika penyebaran hoaks tersebut terus berlanjut. Respons ini memperkuat dugaan bahwa informasi mengenai 750 dapur MBG tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Uya Kuya terkait klaim tersebut. Namun, klarifikasi dari pihak keluarga menjadi sinyal kuat bahwa narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Dukung Pengawasan Digital MBG, Uya Kuya Ajak Semua Sektor Bantu Sukseskan Supaya Merata - Image
Politik

Dukung Pengawasan Digital MBG, Uya Kuya Ajak Semua Sektor Bantu Sukseskan Supaya Merata

13 Maret 2026, 00.56 WIB

Uya Kuya Sebut MBG Buka Lapangan Kerja Lebar untuk Masyarakat Sekitar - Image
Politik

Uya Kuya Sebut MBG Buka Lapangan Kerja Lebar untuk Masyarakat Sekitar

08 Maret 2026, 04.24 WIB

Uya Kuya Ajak Publik Dukung MBG, Sebut Ekonomi Masyarakat Bertumbuh - Image
Nasional

Uya Kuya Ajak Publik Dukung MBG, Sebut Ekonomi Masyarakat Bertumbuh

01 Maret 2026, 02.13 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

