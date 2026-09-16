Dari Anna hingga Genie, Suzy Ungkap Cara Berbeda dalam Mendalami Karakter

JawaPos.com – Suzy berbagi cerita mengenai perjalanan karier aktingnya melalui pemotretan dan wawancara bersama ELLE Korea.

Setelah memerankan beragam karakter dalam Architecture 101, Anna, Doona! hingga Genie, Make a Wish, Suzy mengaku semakin menyadari bahwa wajahnya masih menyimpan banyak sisi yang belum pernah ia eksplorasi.

Suzy mengatakan bahwa dahulu ia tidak begitu memahami alasan wajahnya kerap dikaitkan dengan citra “first love”. Namun, ia kemudian menyadari bahwa wajah yang terlihat sederhana dan tidak terlalu mencolok justru membuat berbagai emosi dari sebuah cerita dapat lebih mudah tersampaikan.

Seiring bertambahnya pengalaman, ia pun menemukan ekspresi dan sisi wajah baru yang sebelumnya tidak pernah disadarinya.

Dalam mendalami karakter, Suzy kini tidak hanya berfokus pada sosok yang tertulis di dalam naskah. Ia juga mencoba memahami hubungan karakter tersebut dengan orang-orang di sekitarnya, lingkungan tempat ia tumbuh, hingga pengalaman yang mungkin pernah dilaluinya.

Suzy bahkan menggambarkan setiap karakter yang pernah dimainkan sebagai “ruangan” berbeda di dalam hatinya. Saat ini, ruangan yang paling terbuka adalah untuk karakter dalam drama The Men of the Harem yang sedang ia jalani.

Menurut laporan Soompi, Suzy juga membicarakan sejumlah proyek mendatang, termasuk film Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted dan drama Portraits of Delusion.

Ia mengaku tertarik dengan cerita film tersebut karena memperlihatkan bagaimana orang-orang yang mengalami kesedihan serupa dapat berbagi cerita secara lebih jujur kepada orang asing.

Sementara untuk Portraits of Delusion, Suzy merasa sangat terhubung dengan atmosfer misterius tulisan Han Jae Rim dan kisah karakter Song Jeong Hwa yang diperankannya.