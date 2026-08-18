Frozen 3 Ungkap Pernikahan Anna dan Kristoff hingga Kemunculan Penjahat Baru

JawaPos.com – Disney mengungkap detail pertama film Frozen 3 yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 November 2027, bertepatan dengan periode Hari Thanksgiving di Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (18/8), Film ini kembali mengambil latar di Arendelle dengan Kristen Bell sebagai Anna, Idina Menzel sebagai Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, dan Josh Gad sebagai Olaf.

Meskipun alur cerita masih dirahasiakan, Disney memastikan Anna dan Kristoff akan menikah, sementara penjahat baru diperkenalkan dalam kisah tersebut.

Selain pernikahan Anna dan Kristoff, Olaf juga akan mendapatkan pasangan bernama Samantha dalam film ketiga tersebut.

Disney sebelumnya telah memperkenalkan konsep seni karya Britney Lee pada Agustus 2024 yang menampilkan Elsa menunggang kuda putih, sedangkan Anna menunggang rusa jantan berwarna cokelat.

Produksi film telah berlangsung dan Kristen Bell sebelumnya mengonfirmasi bahwa proses pengerjaan Frozen 3 sedang berjalan, meskipun saat itu ia belum mendengar musik untuk film tersebut.

Frozen 3 akan melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya yang masing-masing meraih pendapatan besar di box office dunia.

Film pertama yang dirilis pada 2013 meraup sekitar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp21,2 triliun dan memenangkan dua penghargaan Oscar.

Sedangkan Frozen 2 pada 2019 menghasilkan sekitar USD 1,45 miliar atau sekitar Rp23,7 triliun.