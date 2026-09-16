Kabar Duka, Ayah Lee Pilmo Dikabarkan Telah Meninggal Dunia

JawaPos.com – Lee Pilmo tengah berduka setelah sang ayah, Lee Han-sik, meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan pada 13 September 2026, dengan keluarga kini berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Lee Pilmo.

Lee Pilmo bersama sang istri, Seo Su-yeon, tercatat sebagai pihak keluarga yang menjaga prosesi pemakaman. Jenazah mendiang disemayamkan di Ruang 14 Rumah Duka Seoul St. Mary’s Hospital.

Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung pada pagi hari 14 September, sementara lokasi pemakaman berada di Jahayun Bundang.

Menurut laporan OSEN, kepergian sang ayah menjadi momen yang semakin berat bagi Lee Pilmo setelah sebelumnya ia juga kehilangan ibunya.

Dalam sebuah penampilan di program Channel A Close Friends Talk Documentary 4-Person Table pada September tahun lalu, Lee Pilmo sempat menceritakan kondisi kesehatan ayahnya yang kala itu tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Lee Pilmo mengungkapkan kesulitannya memberi tahu sang ayah mengenai kepergian ibunya. Ia mengatakan bahwa kondisi pendengaran dan ingatan ayahnya sudah tidak sepenuhnya baik.

Lee Pilmo juga mengaku kerap bertanya-tanya apakah sang ayah masih mengingat istrinya, terlebih setelah dua tahun berlalu tanpa pernah menanyakan keberadaan sang ibu.

Perjalanan kehidupan pribadi Lee Pilmo juga tak lepas dari perhatian publik. Ia menikah dengan Seo Su-yeon pada 2019 setelah keduanya bertemu melalui program TV Chosun Taste of Love.