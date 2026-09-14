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Abdul Rahman
Senin, 14 September 2026 | 21.12 WIB

Duka Thalita Latief Kehilangan Sang Ayahanda

Ayahanda Thalita Latief meninggal. (Instagram: thalitalatief) - Image

Ayahanda Thalita Latief meninggal. (Instagram: thalitalatief)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari aktris Thalita Latief. Ayahanda tercintanya, Riki Isman Latief, meninggal dunia pada Rabu, 9 September 2026.

Thalita juga menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengenang sang ayah sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya.

"Selamat jalan cinta pertamaku," tulis Thalita Latief dalam unggahannya di Instagram.

Kepergian Riki Isman Latief menjadi kehilangan besar bagi Thalita. Ungkapan tersebut sekaligus menggambarkan kedekatan emosional antara Thalita dan sang ayah.

"Sudah tidak sakit lagi ya papi. 9.9.2026," imbuh Thalita Latief.

Riki meninggal dunia di usia 67 tahun setelah cukup lama menjalani perawatan akibat penyakit jantung yang kemudian mengalami komplikasi. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani operasi bypass Bentall jantung di Padang, Sumatera Barat.

Thalita sebelumnya mengungkap bahwa kondisi kesehatan ayahnya memang telah menurun dalam beberapa waktu terakhir. 

Riki bahkan menjalani perawatan selama sekitar dua bulan di Padang dan sempat berada di ruang ICU selama dua minggu terakhir sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Menurut Thalita, kondisi sang ayah semakin berat setelah mengalami komplikasi. Selain gagal jantung, Riki juga mengalami gagal napas dan gangguan pada sejumlah organ tubuh.

Editor: Abdul Rahman
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