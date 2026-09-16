Profil Maudy Ayunda, Lulusan Oxford dan Stanford yang Disorot Usai Konten Mindfulness Dikritik

Maudy Ayunda membedah sebuah buku Atomic Habits karya James Clear (Dok. YouTube @Maudy Ayunda)
JawaPos.com - Maudy Ayunda menjadi pusat perhatian publik setelah konten yang membahas tentang mindfulness di tengah derasnya pemberitaan buruk mendapat kritikan dari sejumlah netizen.
Video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News tersebut membahas cara menghadapi berbagai kabar buruk tanpa membuat kondisi emosional ikut terkuras. Konten yang diunggah pada 21 Agustus 2026 itu kemudian ramai diperbincangkan netizen di media sosial.
Sebagian netizen menilai, sudut pandang yang disampaikan Maudy kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tidak selalu memiliki pilihan untuk mengambil jarak dari berita buruk, terutama ketika persoalan yang diberitakan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.
Maudy kemudian memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui terdapat perspektif penting yang belum cukup ia sampaikan dalam konten tersebut, termasuk soal posisi istimewa yang memungkinkan seseorang memilih kapan dan bagaimana mengonsumsi berita.
Sorotan tersebut membuat sosok Maudy Ayunda kembali banyak dicari. Namun, jauh sebelum kontroversi mengenai konten mindfulness, perempuan bernama lengkap Ayunda Faza Maudya itu telah membangun perjalanan panjang di dunia hiburan dengan latar belakang pendidikan yang cemerlang.
Maudy Ayunda lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994. Ia dikenal sebagai aktris, penyanyi, penulis, sekaligus publik figur yang cukup aktif membahas berbagai topik di luar dunia hiburan.
Kariernya di industri hiburan dimulai sejak masih usia belia. Maudy melakukan debut melalui film Untuk Rena pada 2005. Setelah itu, ia mulai mendapatkan perhatian lebih luas melalui sejumlah film, termasuk Sang Pemimpi, Perahu Kertas, Refrain, hingga Habibie & Ainun 3.
Tidak hanya berakting, Maudy juga mengembangkan karier sebagai penyanyi. Ia merilis sejumlah karya musik dan dikenal lewat lagu-lagu yang berkaitan dengan film, salah satunya Perahu Kertas.
Perjalanan karier tersebut membuat Maudy tidak hanya dikenal sebagai bintang film dan penyanyi. Ia juga membangun citra sebagai publik figur yang memiliki fokus pada pendidikan, pengembangan diri, bisnis, dan berbagai isu sosial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022