Profil Maudy Ayunda, Lulusan Oxford dan Stanford yang Disorot Usai Konten Mindfulness Dikritik

JawaPos.com - Maudy Ayunda menjadi pusat perhatian publik setelah konten yang membahas tentang mindfulness di tengah derasnya pemberitaan buruk mendapat kritikan dari sejumlah netizen.

Video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News tersebut membahas cara menghadapi berbagai kabar buruk tanpa membuat kondisi emosional ikut terkuras. Konten yang diunggah pada 21 Agustus 2026 itu kemudian ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Sebagian netizen menilai, sudut pandang yang disampaikan Maudy kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tidak selalu memiliki pilihan untuk mengambil jarak dari berita buruk, terutama ketika persoalan yang diberitakan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Maudy kemudian memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui terdapat perspektif penting yang belum cukup ia sampaikan dalam konten tersebut, termasuk soal posisi istimewa yang memungkinkan seseorang memilih kapan dan bagaimana mengonsumsi berita.

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Sorotan tersebut membuat sosok Maudy Ayunda kembali banyak dicari. Namun, jauh sebelum kontroversi mengenai konten mindfulness, perempuan bernama lengkap Ayunda Faza Maudya itu telah membangun perjalanan panjang di dunia hiburan dengan latar belakang pendidikan yang cemerlang.

Profil Maudy Ayunda Maudy Ayunda lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994. Ia dikenal sebagai aktris, penyanyi, penulis, sekaligus publik figur yang cukup aktif membahas berbagai topik di luar dunia hiburan.

Kariernya di industri hiburan dimulai sejak masih usia belia. Maudy melakukan debut melalui film Untuk Rena pada 2005. Setelah itu, ia mulai mendapatkan perhatian lebih luas melalui sejumlah film, termasuk Sang Pemimpi, Perahu Kertas, Refrain, hingga Habibie & Ainun 3.

Tidak hanya berakting, Maudy juga mengembangkan karier sebagai penyanyi. Ia merilis sejumlah karya musik dan dikenal lewat lagu-lagu yang berkaitan dengan film, salah satunya Perahu Kertas.