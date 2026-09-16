Terulang Kembali, Momen Lucu Faishal Hikam Ramdan Suhendar Masuk Layar Prambanan Jazz

JawaPos.com - Menghadiri festival musik selalu menawarkan pengalaman berbeda bagi setiap penonton.

Faishal Hikam Ramdan Suhendar memiliki cerita unik terkait hal ini. Pemuda 21 tahun asal Cianjur ini kembali mencuri perhatian publik setelah wajahnya menempati layar raksasa festival musik berskala nasional.

Kejadian ini menjadi momen kedua baginya tampil di Big Screen setelah sebelumnya viral di acara komunitas penggemar K-Pop.

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Kehadirannya di berbagai acara musik pada dasarnya murni untuk menikmati waktu luang di tengah kesibukan kuliah di Yogyakarta.

Namun, situasi di lapangan sering kali memberikan kejutan manis di luar rencana awalnya.

”Salah satu yang paling berkesan buatku adalah saat menghadiri Prambanan Jazz Festival. Menariknya, itu menjadi pengalaman keduaku masuk ke big screen,” ungkap pemuda yang akrab disapa Ikam tersebut.

Kejutan Berhadiah Emas Antam Fokus utama Ikam di Prambanan Jazz Festival adalah menikmati suguhan musik dari musisi ternama.

Peristiwa tidak terduga terjadi tepat saat penyanyi NIKI Zefanya tampil menghibur ribuan penonton.