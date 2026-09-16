Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 16 September 2026 | 19.01 WIB

Terulang Kembali, Momen Lucu Faishal Hikam Ramdan Suhendar Masuk Layar Prambanan Jazz

Faishal Hikam Ramdan Suhendar masuk layar raksasa festival musik Prambanan Jazz Festival. (Istimewa) - Image

Faishal Hikam Ramdan Suhendar masuk layar raksasa festival musik Prambanan Jazz Festival. (Istimewa)

JawaPos.com - Menghadiri festival musik selalu menawarkan pengalaman berbeda bagi setiap penonton.

Faishal Hikam Ramdan Suhendar memiliki cerita unik terkait hal ini. Pemuda 21 tahun asal Cianjur ini kembali mencuri perhatian publik setelah wajahnya menempati layar raksasa festival musik berskala nasional.

Kejadian ini menjadi momen kedua baginya tampil di Big Screen setelah sebelumnya viral di acara komunitas penggemar K-Pop.

Kehadirannya di berbagai acara musik pada dasarnya murni untuk menikmati waktu luang di tengah kesibukan kuliah di Yogyakarta.

Namun, situasi di lapangan sering kali memberikan kejutan manis di luar rencana awalnya.

”Salah satu yang paling berkesan buatku adalah saat menghadiri Prambanan Jazz Festival. Menariknya, itu menjadi pengalaman keduaku masuk ke big screen,” ungkap pemuda yang akrab disapa Ikam tersebut.

Kejutan Berhadiah Emas Antam

Fokus utama Ikam di Prambanan Jazz Festival adalah menikmati suguhan musik dari musisi ternama.

Peristiwa tidak terduga terjadi tepat saat penyanyi NIKI Zefanya tampil menghibur ribuan penonton.

Tim kamera acara yang menyorot area festival secara acak menangkap wajah Ikam dan menampilkannya di layar utama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Xdinary Heroes dan The Rose Resmi Meriahkan Prambanan Jazz Festival 2026 - Image
Entertainment

Xdinary Heroes dan The Rose Resmi Meriahkan Prambanan Jazz Festival 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 05.44 WIB

Festival Musik Primaria Fest 2026 Siap Sapa Sukabumi, Ada Ari Lesmana hingga Whisnu Santika - Image
Music & Movie

Festival Musik Primaria Fest 2026 Siap Sapa Sukabumi, Ada Ari Lesmana hingga Whisnu Santika

Jumat, 26 Juni 2026 | 00.29 WIB

Voice of Baceprot Siap Tampil di Copenhell 2026, Bawa Energi Metal Indonesia ke Panggung Dunia - Image
Music & Movie

Voice of Baceprot Siap Tampil di Copenhell 2026, Bawa Energi Metal Indonesia ke Panggung Dunia

Kamis, 25 Juni 2026 | 20.22 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore