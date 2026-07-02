Xdinary Heroes dan The Rose Resmi Meriahkan Prambanan Jazz Festival 2026

Ilustrai photo dari x @PrambananJazz

JawaPos.com - Prambanan Jazz Festival tahunan yang digelar di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, resmi mengumumkan dua band rock asal Korea Selatan, Xdinary Heroes dan The Rose, sebagai bagian dari jajaran penampil internasional tahun ini.

Kehadiran keduanya menjadi salah satu daya tarik utama festival yang berlangsung pada 3–5 Juli 2026.

Xdinary Heroes dijadwalkan membuka kemeriahan festival pada hari pertama, Jumat (3 Juli).

Band besutan Studio J tersebut akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi ternama seperti Michael Learns to Rock, Barasuara, MOCCA, Idgitaf, Sal Priadi, hingga Lomba Sihir.

Penampilan mereka menjadi momen yang telah lama dinantikan para Villains—sebutan untuk penggemar Xdinary Heroes—karena menjadi salah satu kesempatan langka menyaksikan aksi panggung mereka di Indonesia.

Sementara itu, The Rose akan tampil sebagai salah satu penampil utama pada hari ketiga, Minggu (5 Juli).

Band yang dikenal lewat lagu-lagu emosional seperti Back To Me, She's In The Rain, dan Sorry itu akan menutup akhir pekan festival bersama sederet musisi papan atas lainnya, termasuk Maliq & D'Essentials, Tulus, KLa Project, Ari Lasso, dan Fariz RM.

Kehadiran dua band Korea Selatan dengan karakter musik yang berbeda diprediksi akan menghadirkan warna baru di Prambanan Jazz Festival.

Xdinary Heroes dikenal dengan energi rock modern yang eksplosif dan permainan instrumen yang kuat, sementara The Rose menawarkan perpaduan alternative rock dan ballad yang emosional dengan vokal khas para anggotanya.

Pengumuman line-up ini langsung disambut antusias oleh penggemar di media sosial.

Banyak penggemar Indonesia mengaku telah lama menantikan kesempatan untuk menyaksikan penampilan langsung kedua band tersebut di panggung festival berskala internasional, terlebih dengan latar megah Candi Prambanan yang menjadi ciri khas acara setiap tahunnya.

Selain menghadirkan artis internasional, Prambanan Jazz Festival 2026 juga tetap mempertahankan tradisinya dengan menampilkan musisi lintas genre dari Indonesia.

Perpaduan jazz, pop, rock, hingga K-rock diharapkan mampu memberikan pengalaman musik yang beragam bagi para penonton selama tiga hari penyelenggaraan festival.

Dengan bergabungnya Xdinary Heroes dan The Rose dalam line-up tahun ini, Prambanan Jazz Festival 2026 semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu festival musik terbesar di Indonesia yang konsisten menghadirkan musisi kelas dunia ke panggung bersejarah Candi Prambanan.