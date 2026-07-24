Protelindo dan iForte Rilis Cahaya Hati, Kolaborasi Raisa, Eross Candra hingga Batavia Madrigal Singers

JawaPos.com – iForte dan Protelindo Group kembali menghadirkan karya musik bertema inspiratif melalui peluncuran lagu Cahaya Hati, setelah sebelumnya merilis Inspirasi Diri pada 2024. Lagu terbaru ini diproduseri sekaligus diaransemen oleh Eross Candra dengan lirik karya Vice President Director & Deputy CEO iForte, Silvi Liswanda.

Cahaya Hati mengangkat tema ketangguhan, harapan, serta semangat bangkit menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Lagu tersebut juga menjadi bagian dari upaya iForte dan Protelindo Group menghadirkan karya kreatif yang memadukan musik pop modern dengan kekayaan budaya Indonesia.

Libatkan Raisa hingga Musisi Tradisional Lagu ini dibawakan oleh penyanyi Raisa sebagai vokalis utama dan melibatkan sejumlah musisi lintas generasi. Selain Eross Candra, proyek tersebut turut menghadirkan gitaris Joey Penny, pechanting Nusantara Yuyun Arfah, Batavia Madrigal Singers di bawah arahan konduktor Avip Priatna, pianis Elwin Hendrijanto, hingga kelompok musisi tradisional yang dipimpin Dunung Basuki.

Aransemen musik diperkaya dengan penggunaan tujuh instrumen tradisional Indonesia, yakni fu, sape, siter Jawa, kendang Jawa, kendang Sunda, rebab Jawa, dan dol.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian budaya Indonesia sekaligus implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui pemberdayaan pelaku seni dan pemanfaatan instrumen tradisional Nusantara.

Angkat Pesan Ketangguhan dan Harapan Presiden Direktur dan CEO iForte & Protelindo Group, F. Aming Santoso, mengatakan Cahaya Hati membawa pesan mengenai pentingnya ketangguhan, integritas, dan semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Lagu Cahaya Hati ini indah untuk didengarkan dan membawa pesan tentang ketangguhan, harapan, dan juga integritas. Penggalan lirik 'Kita bersama kuatkan, tekad teguhkan harapan' adalah cerminan semangat kolaborasi untuk terus memberikan yang terbaik dalam segala situasi," ujarnya.

Sementara itu, Silvi Liswanda menjelaskan inspirasi lirik lagu berasal dari perjalanan kehidupan yang penuh tantangan.

Menurutnya, setiap orang pernah berada pada titik terendah sehingga diperlukan keyakinan, semangat, dan sikap saling menguatkan agar mampu bangkit menjadi pribadi yang lebih baik.