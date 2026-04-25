Bukan Penari, Raisa Kaget Ditunjuk Jadi Juri Pagelaran Sabang Merauke

JawaPos.com - Penyanyi Raisa Andriana mengaku kaget karena sama sekali tidak menyangka bakal ditunjuk sebagai salah satu juri kompetisi menari Pagelaran Sabang Merauke.

Raisa kaget karena merasa tidak ahli di bidang menari. Raisa selama ini mengasah skill dirinya di dunia tarik suara hingga berhasil mengantarkannya sebagai salah satu penyanyi kenamaan Tanah Air.

"Waktu ditawarin, aku lebih bertanya, kenapa mengajak aku? Karena di antara para juri, kayaknya aku yang paling di luar konteks," ujar Raisa dalam acara jumpa pers bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).

Raisa pada akhirnya menerima penawaran untuk menjadi juri Pagelaran Sabang Merauke. Dia secara pribadi memiliki ketertarikan untuk melihat secara langsung kemampuan talenta-talenta muda berbakat dari berbagai daerah di dunia seni tari.

Raisa mengaku sempat menonton penampilan salah satu peserta Pagelaran Sabang Merauke sebelumnya. Mantan istri Hamish Daud itu cukup terpukau atas penampilan salah satu peserta.

Mengakui tidak memiliki kompetensi secara detail di dunia koreografi, Raisa tetap ambil job ini juga karena merasa seni pertunjukan memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama harus mampu menghadirkan pesan dan rasa dalam penampilan yang dihadirkan.

"Kalau nyanyi aku paling perhatiin liriknya bisa tersampaikan atau tidak melalui nada. Kalau tarian gimana pesannya itu tersampaikan melalui gerakan," ujar Raisa.

Dia mematok kriteria penilaian dengan melihat soul dari setiap peserta yang tampil. Dari sana, Raisa akan mengetahui seberapa besar usaha dari setiap peserta dalam berlatih hingga mampu menghadirkan sebuah pertunjukan yang menarik.