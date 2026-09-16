Netizen Ramai Bahas Iklan ShopeeVIP+ x Netflix, Ternyata Detailnya Sebagus ini!

JawaPos.com - Iklan yang memadukan karakter populer dengan situasi keseharian ternyata mampu menarik perhatian penonton di media sosial. Salah satu contohnya terlihat dalam kampanye terbaru ShopeeVIP+, yang menampilkan sosok penjaga Squid Game dalam momen santai setelah menjalani aktivitasnya.

Alih-alih tampil serius seperti yang biasa terlihat di layar, sosok penjaga Squid Game justru diperlihatkan dalam situasi yang sangat familiar. Ternyata, bahkan penjaga Squid Game juga bisa merasakan pegalnya pulang kerja, relate banget kan sama warga +62!.

Nuansa humor yang sederhana tetapi dekat dengan keseharian membuat iklan ShopeeVIP+ terasa mudah dinikmati. Ada sensasi “kok gue banget?” di tengah visual yang familiar. Penonton bukan hanya mengikuti jalan ceritanya, tetapi juga menemukan potongan keseharian mereka sendiri di dalamnya.

Kombinasi visual yang familiar, humor yang ringan, dan situasi yang “kok gue banget?” membuat kampanye ShopeeVIP+ ikut ramai mendapat perhatian di media sosial.

Hingga saat ini, video iklan ShopeeVIP+ telah ditonton 6 juta kali di YouTube, lebih dari 5 juta kali di TikTok, dan hingga 4 juta kali di Instagram.

Dari yang awalnya menonton karena penasaran dengan kehadiran karakter dan dunia Netflix di dalam iklan Shopee, penonton perlahan dibuat familiar dengan satu kalimat yang menjadi benang merah kampanye: “Sekali Langganan, Dapat Semua.”

ShopeeVIP+, yang menampilkan sosok penjaga Squid Game dalam momen santai setelah menjalani aktivitasnya/(Istimewa).

Relate + Menghibur, Bikin Orang Mau Nonton Lagi

Salah satu scene yang paling nempel di kepala terlihat saat penjaga squid game juga butuh rebahan setelah kerja. Justru letak kelucuannya disitu! Siapa pun yang pernah menjalani hari panjang pasti familiar dengan ritual pulang kerja: taruh barang, rebahan, scroll handphone, checkout kebutuhan, sampai lanjut nonton serial favorit.

Bedanya cuma satu: kita mungkin pulang pakai baju kantor, dia masih pakai seragam Squid Game.

Pendekatan seperti ini membuat iklan ShopeeVIP+ terasa lebih seperti konten hiburan dibanding sekadar iklan produk. Berbagai referensi pop culture dipadukan dengan momen keseharian yang dekat dengan penonton, membuat setiap scene terasa lebih ringan, lucu, dan mudah diingat.

ShopeeVIP+ Bawa Pengalaman Berlangganan yang Lebih Lengkap dan Menyeluruh