Intip Cara Naykilla & Tenxi Tunjukkan Karakter Lewat Gaya Belanja di Shopee 9.9 Super Shopping Day

JawaPos.com – Di tengah beragamnya tren dan gaya hidup, cara seseorang memilih produk kini turut menjadi bagian dari seorang individu mengekspresikan personality masing-masing.

Hal ini juga terlihat dari dua musisi muda, Naykilla dan Tenxi dalam kolaborasi terbaru bersama Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Meski sama-sama dikenal eksploratif lewat musik dan gaya, keduanya ternyata memiliki shopping personality yang cukup berbeda. Naykilla identik dengan gaya centyl, ekspresif, dan selalu penasaran dengan tren terbaru. Sementara Tenxi lebih ikonik, simpel, anti ribet, tetapi tetap senang mengeksplorasi barang yang bisa menunjang keseharian dan hobinya.

Karakter tersebut juga hadir dalam iklan terbaru Shopee bersama Naykilla dan Tenxi. Membawakan jingle “Kasih Aba-Aba 2.0”, adaptasi dari lagu “Kasih Aba-Aba” dengan warna HipDut khas keduanya, Naykilla tampil playful, ekspresif, dan penuhwarna.

Si Paling Centyl: Naykilla dan Keranjang yang Penuh Printilan Gemas

Bagi Naykilla, belanja menjadi salah satu cara paling sederhana untuk mengekspresikan diri. Barang-barang yang menarik perhatiannya biasanya punya satu kesamaan: harus terasa “Naykilla banget”. Mulai dari fashion yang sedang viral, aksesori unik, hingga berbagai printilan kecil yang bisa membuat penampilannya semakin standout.

Isi keranjang Naykilla pun bisa beragam, mulai dari face sticker, hair accessories, belt, hingga produk beauty dan kebutuhan self-care. Tidak jarang, barang-barang tersebut justru ditemukan ketika dirinya sedang santai menjelajahi berbagai pilihan di Shopee, terutama di momen kampanye 9.9 Super Shopping Day.

“Aku suka banget printilan kecil yang bisa bikin penampilan jadi beda, tapi barang kebutuhan sehari-hari seperti skincare juga pasti ada. Kadang niatnya cuma scrolling, terus ketemu sesuatu yang lucu atau lagi tren, akhirnya masuk keranjang. Jadi kalau ditanya shopping personality aku apa, mungkin memang tim centyl dan gampang keracunan hal-hal gemas,” tambah Naykilla,Musisi.

Tim Anti Ribet: Tenxi Pilih yang Simpel, Berguna, tapi Tetap Punya Karakter

Berbeda dengan Naykilla yang senang berburu berbagai tren dan printilan, Tenxi justru punya pendekatan yang lebih sederhana. Ia cenderung langsung mencari barang yang sedang dibutuhkan, khususnya produk yang menunjang aktivitas sehari-hari maupun hobinya di dunia musik.

“Kalau aku biasanya nggak suka ribet. Kadang lagi di rumah, studio, atau mobil terus kepikiran butuh sesuatu. Kalau bisa langsung cari, checkout, terus tinggal tunggu sampai depan pintu rumah, itu cocok banget sama aku. Kayak liriknya, ‘take a note, Shopee paling best. Get some rest, pokoknya beres’. Buat aku yang maunya praktis, belanja di Shopee memang paling best,” ujar Tenxi, Musisi.