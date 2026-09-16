Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 16 September 2026 | 13.38 WIB

Bicara tentang Perjalanan Aktingnya, Suzy Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea

Suzy. Sumber foto: Soompi - Image

Suzy. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, aktris Korea pemeran Dream High, Suzy, diketahui menjalani pemotretan bersama ELLE Korea untuk edisi Oktober mendatang.

Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), ia juga dikenal memerankan berbagai karakter wanita dalam Architecture 101, Anna, Doona!, dan Genie, Make a Wish.

Dalam wawancara, ia mengungkap, "Dulu saya tidak mengerti mengapa orang teringat akan cinta pertama saat melihat wajahku.”

“Lalu, ada yang bilang bahwa karena wajah saya terlihat biasa dan bersahaja, orang jadi mudah memproyeksikan emosi dari sebuah film ke wajahku,” ungkapnya.

Ia juga mengungkap, lebih memikirkan hubungan seperti apa yang dimiliki karakter sebuah drama dengan orang-orang di sekitarnya serta lingkungan tempat mereka tumbuh besar.

“Bahkan jika tidak tertulis dalam naskah, saya membayangkan pengalaman hidup yang telah dilalui karakter tersebut,” ungkapnya.

Saat menjadi aktris, ia selalu merasa ada banyak ruangan di hati, seperti rasa sayang sekaligus penyesalan terhadap setiap karakter yang pernah diperankan.

Sang aktris melanjutkan, ”Lalu untuk saat ini, hanya ruangan The Men of the Harem (terjemahan harfiah), proyek yang sedang saya garap, pintunya terbuka lebar."

Untuk film Seven O’Clock Breakfast for the Brokenhearted, ia berkata, "Saya sangat tertarik bahwa kita bisa berbagi hal-hal secara lebih jujur dengan orang asing karena kesedihan serupa."

Ia juga berpendapat tentang Portraits of Delusion, dan berkata, "Suasana misterius yang saya rasakan dalam naskah karya sutradara Han Jae Rim serta kisah sosok wanita di dalamnya sangat membekas di hati.”

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suzy dan Lee Jin-wook Kembali Bertemu, ‘7 O’Clock Breakfast’ Siap Tayang Desember - Image
Music & Movie

Suzy dan Lee Jin-wook Kembali Bertemu, ‘7 O’Clock Breakfast’ Siap Tayang Desember

Kamis, 10 September 2026 | 18.59 WIB

Suzy Curi Perhatian dengan Penampilan Menawan di Acara Brand Hair Care  - Image
Infotainment

Suzy Curi Perhatian dengan Penampilan Menawan di Acara Brand Hair Care 

Minggu, 19 Juli 2026 | 04.39 WIB

Kisah Jujur Yura Girls Day yang Pernah Menangis Karena Suzy - Image
Entertainment

Kisah Jujur Yura Girls Day yang Pernah Menangis Karena Suzy

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.52 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore