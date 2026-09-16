Bicara tentang Perjalanan Aktingnya, Suzy Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea

Suzy. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, aktris Korea pemeran Dream High, Suzy, diketahui menjalani pemotretan bersama ELLE Korea untuk edisi Oktober mendatang.
Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), ia juga dikenal memerankan berbagai karakter wanita dalam Architecture 101, Anna, Doona!, dan Genie, Make a Wish.
Dalam wawancara, ia mengungkap, "Dulu saya tidak mengerti mengapa orang teringat akan cinta pertama saat melihat wajahku.”
“Lalu, ada yang bilang bahwa karena wajah saya terlihat biasa dan bersahaja, orang jadi mudah memproyeksikan emosi dari sebuah film ke wajahku,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap, lebih memikirkan hubungan seperti apa yang dimiliki karakter sebuah drama dengan orang-orang di sekitarnya serta lingkungan tempat mereka tumbuh besar.
“Bahkan jika tidak tertulis dalam naskah, saya membayangkan pengalaman hidup yang telah dilalui karakter tersebut,” ungkapnya.
Saat menjadi aktris, ia selalu merasa ada banyak ruangan di hati, seperti rasa sayang sekaligus penyesalan terhadap setiap karakter yang pernah diperankan.
Sang aktris melanjutkan, ”Lalu untuk saat ini, hanya ruangan The Men of the Harem (terjemahan harfiah), proyek yang sedang saya garap, pintunya terbuka lebar."
Untuk film Seven O’Clock Breakfast for the Brokenhearted, ia berkata, "Saya sangat tertarik bahwa kita bisa berbagi hal-hal secara lebih jujur dengan orang asing karena kesedihan serupa."
Ia juga berpendapat tentang Portraits of Delusion, dan berkata, "Suasana misterius yang saya rasakan dalam naskah karya sutradara Han Jae Rim serta kisah sosok wanita di dalamnya sangat membekas di hati.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022