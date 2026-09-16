Bicara tentang Perjalanan Aktingnya, Suzy Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea

JawaPos.com - Belakangan ini, aktris Korea pemeran Dream High, Suzy, diketahui menjalani pemotretan bersama ELLE Korea untuk edisi Oktober mendatang.

Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), ia juga dikenal memerankan berbagai karakter wanita dalam Architecture 101, Anna, Doona!, dan Genie, Make a Wish.

Dalam wawancara, ia mengungkap, "Dulu saya tidak mengerti mengapa orang teringat akan cinta pertama saat melihat wajahku.”

“Lalu, ada yang bilang bahwa karena wajah saya terlihat biasa dan bersahaja, orang jadi mudah memproyeksikan emosi dari sebuah film ke wajahku,” ungkapnya.

Ia juga mengungkap, lebih memikirkan hubungan seperti apa yang dimiliki karakter sebuah drama dengan orang-orang di sekitarnya serta lingkungan tempat mereka tumbuh besar.

“Bahkan jika tidak tertulis dalam naskah, saya membayangkan pengalaman hidup yang telah dilalui karakter tersebut,” ungkapnya.

Saat menjadi aktris, ia selalu merasa ada banyak ruangan di hati, seperti rasa sayang sekaligus penyesalan terhadap setiap karakter yang pernah diperankan.

Sang aktris melanjutkan, ”Lalu untuk saat ini, hanya ruangan The Men of the Harem (terjemahan harfiah), proyek yang sedang saya garap, pintunya terbuka lebar."

Untuk film Seven O’Clock Breakfast for the Brokenhearted, ia berkata, "Saya sangat tertarik bahwa kita bisa berbagi hal-hal secara lebih jujur dengan orang asing karena kesedihan serupa."