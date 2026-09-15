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Abdul Rahman
Selasa, 15 September 2026 | 21.18 WIB

Maudy Ayunda Minta Maaf soal Konten Mindfulness in the Age of Bad News, Singgung Privilese

Artis Maudy Ayunda. (Instagram: maudyayunda) - Image

Artis Maudy Ayunda. (Instagram: maudyayunda)

JawaPos.com - Maudy Ayunda memberikan penjelasan terkait videonya yang membahas cara menghadapi berita buruk atau bad news. Setelah menuai perdebatan di media sosial, Maudy mengakui ada satu perspektif penting yang belum cukup ia sampaikan dalam video tersebut.

Perspektif itu berkaitan dengan privilese. Menurut Maudy, kemampuan seseorang untuk berhenti sejenak dari pemberitaan merupakan sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, terutama mereka yang kehidupannya terdampak langsung oleh sebuah peristiwa.

Klarifikasi tersebut disampaikan Maudy melalui komentar yang disematkan pada video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News. Maudy merespons berbagai pandangan yang muncul setelah konten tersebut menjadi sorotan.

"Hai teman-teman. Terima kasih untuk semua komentar dan perspektif yang disampaikan di sini. Aku sudah membaca banyak di antaranya, dan ada satu hal penting yang aku sadari belum cukup aku sampaikan di video ini," kata Maudy Ayunda.

Ia mengakui bahwa kesempatan untuk mengambil jarak dari pemberitaan merupakan bentuk privilese.

"Being able to step away from the news is itself a privilege. Tidak semua orang punya pilihan itu, terutama ketika apa yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan, keluarga, pekerjaan, atau komunitasnya. Aku minta maaf karena bagian ini belum cukup aku refleksikan di videonya," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Maudy Ayunda setelah gagasannya mengenai cara mengatur konsumsi berita mendapat respons beragam dari netizen.

Bagi sebagian orang, anjuran untuk membatasi paparan terhadap berita buruk tidak selalu mudah diterapkan. Ada masyarakat yang justru harus terus mengikuti perkembangan informasi karena peristiwa yang diberitakan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan tempat tinggal.

Awalnya Maudy Bicara soal Dampak Berita Buruk

Video Mindfulness in the Age of Bad News yang diunggah Maudy pada 21 Agustus 2026 sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadinya menghadapi derasnya arus informasi.

Editor: Abdul Rahman
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