Rayakan Hari Kebaya Nasional 2026, Maudy Ayunda Sulap Kebaya Jadi Lebih Modern untuk Pakaian Sehari-hari

Maudy Ayunda merayakan Hari Kebaya Nasional dengan memadupadankan kebaya bergaya kasual. (Instagram Maudy Ayunda)
JawaPos.com – Perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 kembali menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kebaya bukan hanya busana tradisional yang dikenakan saat acara resmi. Aktris dan penyanyi Maudy Ayunda misalnya. Ia memperlihatkan bagaimana kebaya dapat tampil lebih modern, kasual, dan tetap elegan melalui berbagai padu padan fesyen yang cocok digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
Dalam video yang diunggah di media sosial, Maudy menampilkan sejumlah gaya berbeda yang memadukan kebaya dengan item fesyen kekinian. Mulai dari celana jeans, rok lilit bermotif, hingga celana pendek denim dan sepatu boots.
Seluruh tampilannya menunjukkan bahwa kebaya mampu beradaptasi dengan perkembangan mode tanpa kehilangan identitas budaya Indonesia.
"Selamat Hari Kebaya, teman-teman. Dia yang membawa sejarah, tapi tidak pernah meminta kita berhenti di masa lalu. Kebaya justru mengajak kita terus melangkah, membawa tradisi ke tempat-tempat baru, tanpa kehilangan akarnya. Semoga kebaya selalu hidup. Bukan hanya di lemari atau museum, tapi juga dalam keseharian kita," tulis Maudy di Instagramnya, dikutip Jumat (24/7).
Berikut beberapa mode kebaya yang menjadi kasual dipakai Maudy.
Kebaya merah dipadu rok lilit bermotif
Pada tampilan pertama, Maudy mengenakan kebaya merah transparan berpotongan panjang sebagai luaran. Kebaya polos dengan beberapa tunik tersebut dipadukan dengan tube top hitam dan rok lilit bermotif warna-warni yang memberikan kesan santai namun tetap anggun.
Ia melengkapi penampilannya dengan sandal jepit merah dan tas bahu bermotif garis merah putih, menghasilkan gaya yang cocok dikenakan saat liburan maupun menghadiri acara kasual.
Kebaya Pink dipadukan jeans
Maudy juga menunjukkan bahwa kebaya berwarna pink dapat dipakai bersama celana jeans biru muda berpotongan lurus. Kebayanya tak dikancingkan dengan di baliknya ia mengenakan seperti tank top putih bermotif renda sehingga keseluruhan tampilan terasa ringan dan modern.
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