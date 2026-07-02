Bikin Terkejut! Lee Min Ho Dikabarkan Bintangi Drama Romantis Komedi Baru

Ilustrai photo dari x @tang_kira

JawaPos.com - Lee Min Ho dikabarkan menerima tawaran untuk membintangi drama komedi romantis terbaru bertajuk "But Your Love".

Proyek ini menawarkan premis yang tak biasa, memadukan kehidupan kantor, romansa, dan dunia idol virtual dalam satu cerita yang segar.

Pada 2 Juli, media Korea melaporkan bahwa Lee Min Ho sedang dalam pembicaraan untuk memimpin drama tersebut.

Menanggapi kabar itu, MYM Entertainment selaku agensinya mengonfirmasi bahwa sang aktor memang telah menerima naskah dan saat ini masih mempertimbangkannya dengan positif.

Apabila bergabung, Lee Min Ho akan memerankan Cha Wook Hyun, seorang direktur perusahaan gim yang dikenal sebagai sosok cerdas, perfeksionis, dan berkarisma.

Di balik citra pemimpin yang dingin dan sulit didekati, ia menyimpan rahasia yang tak pernah diduga siapa pun—menjalani kehidupan ganda sebagai anggota grup idol virtual.

Rahasia itulah yang menjadi titik awal kisah dalam "But Your Love". Drama berdurasi 12 episode ini mengikuti perjalanan seorang karyawan yang bertahan menghadapi kerasnya dunia kerja berkat dukungan emosional dari idol virtual favoritnya.

Namun, dunianya berubah ketika ia mengetahui bahwa sosok yang selama ini dikaguminya ternyata adalah atasannya sendiri.

Konsep yang menggabungkan romansa perkantoran dengan fenomena idol virtual dinilai menghadirkan warna baru di industri drama Korea.

Cerita ini diprediksi akan dipenuhi momen-momen menghibur, konflik emosional, sekaligus kisah cinta yang berkembang di balik identitas rahasia sang tokoh utama.

Drama ini akan disutradarai oleh Jang Young Seok, yang sebelumnya dikenal lewat karya "The Winning Try".

Saat ini proses casting masih berlangsung, sementara produksi dijadwalkan mulai syuting sebelum akhir tahun 2026.

Jika akhirnya menerima tawaran tersebut, "But Your Love" akan menjadi proyek drama terbaru Lee Min Ho setelah "When the Stars Gossip".

Tak hanya menandai comeback ke genre komedi romantis, drama ini juga berpotensi memperlihatkan transformasi karakter yang berbeda dari peran-peran ikonis yang selama ini melekat pada dirinya.

Meski belum memberikan keputusan akhir, kabar casting ini sudah sukses membangkitkan antusiasme penggemar.

Banyak yang penasaran melihat bagaimana Lee Min Ho akan menghidupkan karakter bos perusahaan yang di siang hari memimpin rapat, namun diam-diam bersinar sebagai idol virtual ketika berada di balik layar.