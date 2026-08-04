Menarik! Film Baru ‘Assassins’ Rilis Cuplikan Pemerannya, Lee Min Ho

Lee Min Ho. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Jadi tontonan menarik, film mendatang Assassins telah mengungkap cuplikan pertama Lee Min Ho dalam perannya.
Dikutip dari Soompi, Selasa (4/8), sang aktor juga terkenal dalam perannya di drama The Legend of the Blue Sea
Menarik untuk ditonton, Assassins menyoroti bagaimana investigasi misteri dan kekuatan di balik insiden penembakan 15 Agustus yang mengguncang Korea Selatan.
Nantinya, aktor Lee Min Ho akan menunjukkan kemampuan aktingnya sebagai Young Il, seorang jurnalis pemula untuk Dongseong Ilbo.
Kemudian saat meliput upacara Hari Pembebasan, Young Il menyaksikan upaya pembunuhan terhadap ibu negara, bersama dengan korban tak bersalah, dari jarak dekat.
Karena menyaksikan insiden tersebut, ia dengan berani terjun untuk mengungkap bagaimana kebenaran di baliknya.
Terlihat dalam foto-foto yang baru dirilis, Young Il menunjukkan tekad tanpa takut seorang jurnalis pemula yang tanpa henti mengejar kebenaran.
Kemudian di satu foto, dengan lengan baju digulung dan ekspresi serius, ia tampak sedang berpikir keras.
Menarik perhatian, ia menelusuri kembali petunjuk kasus tersebut dengan tatapan tajam selama konferensi pers.
Jika tak sabar, Assassins dijadwalkan tayang perdana pada bulan September, tungguin ya kelanjutannya.
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