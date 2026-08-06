Daftar Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, RESCENE Pertahankan Posisi Teratas

Rescene (x @rescenechart)

JawaPos.com - Korean Business Research Institute kembali merilis daftar brand reputation rookie idol group untuk Agustus 2026.

Menurut Soompi, pemeringkatan ini disusun berdasarkan analisis partisipasi konsumen, pemberitaan media, interaksi, dan aktivitas komunitas dengan menggunakan data besar yang dikumpulkan sepanjang 4 Juli hingga 4 Agustus 2026.

Grup RESCENE berhasil mempertahankan posisi puncak dengan indeks reputasi merek sebesar 6.777.877, meningkat 33,46 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Dalam analisis kata kunci, frasa seperti "LOVE ATTACK" dan "REMINE" menjadi yang paling banyak dikaitkan dengan grup tersebut, sementara istilah seperti "cheer on", "climb up the charts", dan "first place" mendominasi kata terkait.

Posisi kedua kembali ditempati CORTIS dengan skor 4.540.233, diikuti ILLIT di peringkat ketiga dengan 1.584.058 poin.

Sementara itu, TWS berada di posisi keempat setelah mencatat 1.447.697 poin, atau naik 23,63 persen dibandingkan bulan Juli. KiiiKiii melengkapi lima besar dengan 1.385.044 poin.

Selain lima besar, sejumlah grup rookie lain juga berhasil masuk dalam Top 10, yaitu MEOVV di posisi keenam, idntt di peringkat ketujuh, Hearts2Hearts di urutan kedelapan, BABYMONSTER di posisi kesembilan, serta izna yang menutup 10 besar.

Hasil ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat di antara grup-grup rookie generasi terbaru K-pop.

Berikut 10 besar Brand Reputation Rookie Idol Group Agustus 2026 menurut Korean Business Research Institute:

RESCENE

CORTIS

ILLIT

TWS

KiiiKiii

MEOVV

idntt

Hearts2Hearts

BABYMONSTER

izna

Hasil pemeringkatan ini menjadi salah satu indikator kuat mengenai popularitas dan pengaruh grup rookie di industri K-pop.

Dengan terus meningkatnya aktivitas promosi dan comeback dari berbagai grup pendatang baru, persaingan di daftar brand reputation diperkirakan akan semakin sengit pada bulan-bulan mendatang.