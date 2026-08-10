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Aulia Ramadhani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.17 WIB

Hadirkan Kekompakan dan Tawa, Woni, Liv, Zena RESCENE Akan Hadir di Amazing Saturday

Woni, Liv, dan Zena RESCENE . (Soompi) - Image

Woni, Liv, dan Zena RESCENE . (Soompi)

JawaPos.com – Siap-siap ya, karena Woni, Liv, dan Zena dari RESCENE akan meramaikan acara asal Korea Amazing Saturday.

Dikutip dari Soompi, Senin (10/8), belakangan ini, tvN ini telah merilis cuplikan untuk episode minggu depan yang akan menampilkan ketiga anggota RESCENE tersebut sebagai bintang tamu.

Penonton akan terhibur dengan aksi Woni memperkenalkan diri kepada penonton menggunakan meme Geoje yaho yang sangat viral.

Terlihat juga dalam cuplikan, candaan tajam saat Zena dengan nada jenaka menyebut anggota yang lebih tua sebagai boomer.

Kemudian Woni menegurnya sambil bercanda, "Memangnya berapa umurmu sekarang?" Woni juga membuat para pengisi acara tertawa terbahak-bahak.

Ternyata, dalam acara ia bercerita tentang bagaimana menaiki tangga terasa semakin berat akibat faktor usia.

Tak hanya itu, Liv juga memukau para pengisi acara dengan keberaniannya melontarkan komentar tajam.

Menariknya, ia sempat menggoda Boom karena menggunakan kembali lelucon lama, yang membuat penonton antusias.

Editor: Novia Tri Astuti
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