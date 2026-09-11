Juicy Luicy Minta Maaf Kepada Penonton Usai Batal Manggung di Batam

JawaPos.com - Juicy Luicy menyampaikan permintaan maaf kepada para penonton setelah batal manggung dalam festival musik XYZ Liveground di Batam, Kepulauan Riau.

Polemik batal manggung pada tanggal 5 September 2026 tersebut sebelumnya memicu kekecewaan para penonton sekaligus menuai perdebatan di media sosial. Pihak penyelenggara dan Juicy Luicy kemudian memberikan penjelasan dari sudut pandangnya masing-masing.

Dalam klarifikasinya, Juicy Luicy menegaskan bahwa mereka memahami posisi para penggemar yang telah membeli tiket dan datang dengan harapan dapat menyaksikan dapat penampilan mereka secara langsung.

"Kami mengerti kekecewaan para penggemar yang telah membeli tiket untuk menonton kami. Untuk mereka, maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami," tulis Juicy Luicy di Instagram.

Permintaan maaf tersebut disampaikan meski band asal Bandung itu tetap mempertahankan keputusan untuk tidak berangkat ke Batam setelah terjadi persoalan terkait pemenuhan sejumlah kebutuhan perjalanan dan biaya bagasi.

Juicy Luicy juga menyampaikan permintaan maaf secara lebih luas atas sikap maupun ucapan yang mungkin dianggap kurang pantas selama polemik tersebut berlangsung.

"Kami jauh sekali dari sempurna sebagai manusia, sehingga seringkali terucap kata-kata dan terdapat perilaku kami yang kurang pantas. Untuk itu, dengan segala kerendarahan hati, kami juga meminta maaf," ujar mereka.

Namun, Juicy Luicy mempertanyakan apakah seluruh konsekuensi yang muncul setelah pembatalan penampilan harus menjadi tanggung jawab mereka.