Juicy Luicy Ungkap Kronologi Lengkap Batal Manggung di Batam

JawaPos.com - Grup musik Juicy Luicy akhirnya buka suara terkait batalnya penampilan mereka di festival musik XYZ Liveground di Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu, 5 September 2026.

Melalui unggahan di Instagram, grup musik yang digawangi Julian Kaisar alias Uan itu membeberkan kronologi dari sisi mereka setelah sebelumnya polemik tersebut sempat ramai dibicarakan netizen di media sosial.

Juicy Luicy menyebut, persoalan tidak semata-mata berkaitan dengan biaya kelebihan bagasi seperti yang ramai beredar. Menurut mereka, sejak jauh-jauh hari, terdapat sejumlah kewajiban penyelenggara yang belum diselesaikan sesuai kesepakatan.

"Beberapa hari ini menjadi hari yang cukup berat buat kami, Juicy Luicy, karena narasi dan fakta yang dengan mudahnya di putar balikkan dan ditujukan kepada kami," tulis Juicy Luicy dalam pernyataan resminya.

Band tersebut mengungkapkan bahwa proses penagihan kepastian keberangkatan dan pelunasan pembayaran telah dilakukan sejak H-7 acara.

"Proses yang sungguh melelahkan. Setiap hari kami menagih pelunasan dan kepastian sejak H-7 acara, yang dimana seharusnya sudah diselesaikan," lanjut mereka.

Menurut Juicy Luicy, pembayaran pelunasan biaya tampil baru diterima sekitar 18 jam sebelum jadwal keberangkatan menuju Batam. Namun, mereka menyebut pembayaran tersebut belum disertai seluruh kebutuhan perjalanan sebagaimana kesepakatan awal.

"Setelah kami kejar terus-menerus, akhirnya pelunasan biaya tampil dilakukan di 18 jam sebelum waktu keberangkatan kami ke Batam, itu pun tidak beserta tiket, kelengkapannya, dan bukti penginapan sesuai kesepakatan," kata Juicy Luicy.