Resep Scallion Chicken, Ayam Juicy dan Gurih Kurang dari 30 Menit

Potret scallion chicken yang juicy dan gurih dengan saus jahe daun bawang. (Sumber: instagram.com/@itslizmiu)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu ayam yang praktis tetapi tetap terasa spesial, scallion chicken bisa jadi pilihan. Hidangan ini menggunakan paha ayam dengan tulang yang dikukus bersama jahe, daun bawang, dan kurma jujube sehingga menghasilkan ayam yang juicy sekaligus kaldu ayam alami yang gurih.
Resep scallion chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @itslizmiu dan terinspirasi dari cita rasa Hainanese chicken. Bedanya, proses pembuatannya dibuat lebih sederhana karena ayam cukup dikukus dan kemudian disuwir sebelum dicampurkan dengan saus jahe dan daun bawang.
Salah satu bagian yang menarik dari resep ini adalah sausnya. Jahe cincang dan daun bawang disiram dengan minyak panas hingga aromanya keluar, kemudian diberi kecap asin, saus tiram, gochugaru, gula, dan sedikit minyak wijen. Kaldu ayam yang terkumpul dari proses mengukus juga ikut dimasukkan ke dalam saus sehingga rasanya semakin gurih.
Bahan
4 paha ayam dengan tulang
Jahe secukupnya
Daun bawang secukupnya
Kurma jujube secukupnya
Minyak
Gula secukupnya
Garam secukupnya
Kecap asin secukupnya
Saus tiram secukupnya
Korean chilli flakes atau gochugaru secukupnya
Sedikit minyak wijen
Cara Pembuatan
1. Siapkan wadah atau piring tahan panas berukuran besar dan letakkan mangkuk kecil dalam posisi terbalik di bagian tengah.
2. Susun paha ayam mengelilingi mangkuk kecil tersebut. Tambahkan beberapa iris jahe, sekitar 2 batang daun bawang yang sudah dipotong, dan beberapa buah kurma jujube.
3. Kukus ayam selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang.
4. Sambil menunggu ayam matang, cincang jahe dalam jumlah cukup banyak dan iris 5–6 batang daun bawang. Masukkan keduanya ke dalam mangkuk tahan panas.
5. Panaskan beberapa sendok makan minyak hingga sangat panas, kemudian tuangkan langsung ke atas campuran jahe dan daun bawang.
6. Tambahkan gochugaru, gula, kecap asin, saus tiram, dan sedikit minyak wijen. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, kemudian koreksi rasanya.
7. Setelah ayam matang, keluarkan dari kukusan dan suwir dagingnya. Sisihkan tulangnya.
8. Angkat mangkuk kecil yang berada di tengah wadah kukusan. Di bawahnya akan terkumpul kaldu ayam dari proses mengukus.
9. Tuangkan kaldu ayam tersebut ke dalam campuran saus jahe dan daun bawang, lalu aduk hingga tercampur.
10. Masukkan ayam suwir ke dalam saus dan aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu.
11. Sajikan scallion chicken bersama nasi putih hangat.
Dikutip dari Instagram @itslizmiu, scallion chicken ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk hari kerja karena proses memasaknya relatif singkat. Ayam yang juicy, saus jahe daun bawang yang aromatik, serta kaldu ayam yang gurih membuat hidangan sederhana ini tetap terasa kaya rasa.
Selain disantap langsung dengan nasi putih, ayam suwir dengan saus seperti ini juga praktis disiapkan sebagai meal prep. Tinggal simpan ayam dan sausnya, kemudian sajikan kembali bersama nasi saat ingin makan.
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Jawa Pos
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