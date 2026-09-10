Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 21.55 WIB

Juicy Seyeon Buka Suara soal Kasus Obat Tidur, Minta Publik Hentikan Spekulasi

soyeon (x @allkpop) - Image

soyeon (x @allkpop)

JawaPos.com – Juicy Seyeon akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan penggunaan obat psikotropika.

Melalui kuasa hukumnya, Ahn Hyung Seo dari Myosu Law Firm, ia mengakui pernah mengonsumsi obat tidur milik pasangan kencannya.

Namun, pihaknya membantah tuduhan bahwa Juicy Seyeon memperoleh obat tersebut melalui resep atas nama orang lain atau menggunakan narkoba secara ilegal.

Menurut penjelasan kuasa hukum, kejadian tersebut bermula ketika Juicy Seyeon mengonsumsi obat tidur yang mengandung zolpidem milik pasangannya di tengah konflik yang semakin memanas.

Setelah kejadian itu, ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Pihak Juicy Seyeon mengakui tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan karena ia saat itu belum sepenuhnya memahami risiko serta konsekuensi hukum dari mengonsumsi obat milik orang lain.

Juicy Seyeon juga membantah terlibat dalam proses resep obat secara ilegal maupun penggunaan atau kepemilikan narkoba dan marijuana.

Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan telah menyadari kesalahannya setelah mendapatkan nasihat hukum dan kini tengah merefleksikan tindakannya.

Pihaknya sekaligus meminta masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar terkait kasus tersebut.

Menurut allkpop, Juicy Seyeon telah datang secara sukarela untuk menjalani pemeriksaan pada 4 Agustus 2026.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore