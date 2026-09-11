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Risma Azzah Fatin
Jumat, 11 September 2026 | 21.12 WIB

Kembalinya Haerin NewJeans ke Publik Memicu Perpecahan bagi Para Penggemar

Haerin (Kbizoom) - Image

Haerin (Kbizoom)

JawaPos.com – Haerin dari NewJeans kembali menjadi sorotan publik setelah lama tidak terlihat dalam berbagai kegiatan, tetapi kemunculannya justru memicu perdebatan di kalangan penggemar.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (10/9), Haerin menghadiri acara pop-up Dior Beauty di Lotte Department Store Jamsil, Seoul, yang menjadi penampilan publik resminya di hadapan media sejak kembali berada di bawah naungan ADOR.

Kehadiran Haerin disambut antusias oleh sejumlah Bunnies, sementara penggemar lain menyerukan boikot terhadap aktivitas individu Haerin yang dilakukan melalui ADOR.

Perpecahan tersebut muncul setelah sebagian pendukung formasi lima anggota NewJeans mengampanyekan boikot terhadap konten dan aktivitas baru yang diproduksi ADOR.

Kampanye tersebut bertujuan mendukung keberlangsungan NewJeans dalam formasi lima anggota, termasuk Danielle, yang saat ini menghadapi perselisihan hukum dengan ADOR terkait kontrak eksklusifnya.

Setelah Haerin dan Hyein kembali menjalani aktivitas individu, sebagian penggemar memperluas seruan boikot dengan meminta Bunnies tidak mengikuti atau mengonsumsi konten terbaru mereka.

Di sisi lain, banyak penggemar tetap menunjukkan dukungan kepada Haerin dan merasa senang melihatnya kembali tampil di hadapan publik dengan senyuman.

Foto dan video dari acara Dior Beauty tersebut memunculkan berbagai reaksi positif, meskipun sebagian penggemar tetap meminta aktivitas Haerin di bawah ADOR tidak didukung.

Situasi ini membuat respons Bunnies terhadap aktivitas Haerin semakin terpecah di tengah ketidakpastian mengenai arah kegiatan NewJeans dan konflik yang masih berlangsung dengan ADOR.

Editor: Hanny Suwindari
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