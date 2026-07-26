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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 03.23 WIB

Haerin NewJeans Curi Perhatian Lewat Penampilan yang Dinilai Semakin Elegan

haerin NewJeans (x @newjeans_ADOR) - Image

haerin NewJeans (x @newjeans_ADOR)

JawaPos.com – Haerin menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-Pop setelah tampil dalam konten spesial perayaan ulang tahun debut keempat NewJeans.

Kemunculan terbarunya langsung menarik perhatian karena banyak penggemar menilai visual sang idol mengalami perubahan yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan elegan dibandingkan sebelumnya.

Konten yang dirilis ADOR menghadirkan foto dan video spesial untuk merayakan empat tahun perjalanan NewJeans.

Unggahan tersebut menjadi rilisan resmi pertama dari agensi sejak para anggota mengumumkan keinginan mereka untuk mengakhiri kontrak eksklusif, sehingga kehadirannya mendapat sorotan besar dari publik dan para Bunnies.

Dikutip dari allkpop, Haerin menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan.

Selain wajahnya yang dinilai semakin matang, sejumlah penggemar juga memperhatikan bahwa gigi taring khas yang selama ini menjadi salah satu ciri visualnya tampak tidak lagi sejelas pada masa-masa promosi sebelumnya.

Perubahan kecil tersebut pun memicu berbagai diskusi di media sosial.
Penggemar menilai senyum Haerin kini memberikan kesan yang lebih anggun dan lembut.

Di sisi lain, ada pula yang mengaku merindukan taring ikoniknya serta berspekulasi bahwa perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan perawatan ortodonti atau prosedur pada gigi.

Hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi mengenai penyebab perubahan tersebut sehingga seluruh dugaan tersebut masih sebatas spekulasi penggemar.

ADOR menegaskan bahwa konten terbaru ini dibuat khusus untuk merayakan anniversary keempat NewJeans bersama para penggemar.

Editor: Hanny Suwindari
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