Haerin Kembali Aktif di Hadapan Publik, Spekulasi Promosi dan Comeback NewJeans Tuai Sorotan

Aktivitas baru Haerin menjadi sorotan di tengah ketidakpastian masa depan NewJeans (Kbizoom)
JawaPos.com – Haerin dari NewJeans dijadwalkan menghadiri acara pemotretan resmi pop-up “Rouge Dior On Stage” Christian Dior Beauty di Lotte Department Store Jamsil Avenue, Seoul.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Senin (7/9), Kehadiran tersebut menandai penampilan resmi offline Haerin setelah kembali melanjutkan aktivitasnya bersama ADOR usai perselisihan kontrak eksklusif.
Sebelumnya, Haerin juga menarik perhatian melalui pemotretan sampul majalah Marie Claire edisi September yang menjadi aktivitas individu pertamanya setelah kembali.
Jadwal publik Haerin yang semakin aktif memicu spekulasi mengenai kemungkinan dimulainya kembali promosi grup NewJeans dalam waktu mendatang.
Haerin menjadi salah satu anggota yang kembali melanjutkan aktivitas setelah Hyein kembali pada November tahun lalu dan Hanni menyusul pada Desember, sementara Minji masih melanjutkan diskusi mengenai kepulangannya.
Keempat anggota, yakni Minji, Hanni, Haerin, dan Hyein, juga sempat tampil bersama dalam film spesial yang dirilis untuk memperingati empat tahun debut NewJeans.
Spekulasi mengenai comeback semakin berkembang setelah beberapa anggota terlihat berada di luar negeri dan diduga tengah mempersiapkan konten maupun musik baru.
Namun, waktu serta format kembalinya NewJeans belum dapat dipastikan karena ADOR menyatakan akan mengumumkan rencana setelah seluruh persiapan aktivitas musik grup diselesaikan.
Sementara itu, Danielle masih terlibat sengketa hukum dengan ADOR terkait pemutusan kontrak eksklusif dan persoalan lainnya.
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Jawa Pos
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