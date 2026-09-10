Cerai! Anthony Xie-Audi Marissa Sepakat Berikan Seluruh Aset ke Anak

Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Audi Marissa dan Anthony Xie sepakat untuk tidak mempermasalahkan harta gono-gini dalam proses perceraian mereka. Seluruh aset yang dimiliki selama masa pernikahan bakal diberikan kepada putra mereka, Anzel Maverick Xie.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Anthony Xie, Rendy Rumapea, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9). Menurut Rendy, keputusan mengalihkan aset ke anak sudah sampai ke titik final.
"Sepengetahuan kami, semua aset dihibahkan ke anak," ungkap Rendy.
Ia menegaskan, aset yang diperoleh selama Audi dan Anthony membina rumah tangga tidak akan menjadi persoalan dalam perceraian. Untuk urusan administrasi, nantinya akan diselesaikan oleh keduanya.
"Perkara nanti ke depannya itu urusan mereka. Tapi pada intinya aset yang dimiliki, yang mereka hasilkan, semua diberikan ke anak," ujar Rendy.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa meski hubungan sebagai pasangan suami istri berakhir, Audi dan Anthony tetap berusaha menjalankan peran sebagai orang tua.
Keduanya menyadari bahwa kegagalan mempertahankan rumah tangga tidak seharusnya membuat anak jadi kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
"Ketika rumah tangga tidak bisa dilanjut lagi, ada buah hati yang harus mendapatkan perhatian (utama)," katanya.
Karena itu, persoalan hak asuh anak dan harta gono-gini tidak menjadi masalah yang harus dipersengketakan. Fokus keduanya adalah memastikan Anzel tetap mendapatkan perhatian dari Audi dan Anthony.
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Jawa Pos
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