Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.06 WIB

DK SEVENTEEN Isi OST Spellbound Part 2, Suara Penuh Emosi Warnai Lagu 'Stay With Me'

dokyeom seventeen (x @hourlydokyeom_) - Image

dokyeom seventeen (x @hourlydokyeom_)

JawaPos.com - Drama Spellbound meningkatkan antusiasme penggemar dengan merilis OST terbaru.

Dilansir dari Dispatch, Dokyeom, vokalis utama SEVENTEEN, dipercaya membawakan lagu "Stay With Me" yang menjadi OST Part 2 dan dijadwalkan resmi dirilis di berbagai platform musik pada 26 Juli.

"Stay With Me" hadir sebagai lagyang penuh dinamika. Aransemen dibuka melalui alunan piano yang lembut dan emosional, sebelum berkembang menjadi dentuman musik rock yang intens, menciptakan suasana dramatis yang selaras dengan alur cerita drama.

Lirik lagu ini menggambarkan kesepian seseorang yang harus bertahan di dunia yang terasa dingin dan sunyi.

Di balik kesendirian tersebut, tersimpan tekad kuat untuk melindungi satu-satunya kehangatan yang masih dimiliki, menghadirkan pesan emosional yang menyentuh hati pendengar.

Dokyeom memperlihatkan kualitas vokalnya dengan memadukan penghayatan yang lembut bersama ledakan emosi yang kuat pada bagian klimaks lagu.

Karakter vokalnya yang hangat namun bertenaga diyakini akan semakin memperkuat perjalanan emosi para tokoh utama sepanjang cerita.

Spellbound merupakan drama bergenre okultisme dan romansa yang mengisahkan Cheon Yeo Ri , seorang pewaris konglomerat yang memiliki kemampuan melihat hantu, serta Ma Kang Wook, seorang jaksa penuh semangat yang justru memiliki ketakutan terbesar terhadap makhluk gaib. Pertemuan keduanya menghadirkan kisah cinta yang dibalut misteri dan unsur supranatural.

Kehadiran "Stay With Me" semakin melengkapi atmosfer emosional Spellbound. Dengan perpaduan lirik yang menyayat, aransemen megah, dan vokal khas Dokyeom, OST terbaru ini diprediksi mampu meninggalkan kesan mendalam sekaligus menjadi salah satu lagu yang paling dinantikan oleh penggemar drama maupun SEVENTEEN.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil Kancil Politik: Kalau Tiga Orang Ini Berkumpul Repot - Image
Politik

Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil Kancil Politik: Kalau Tiga Orang Ini Berkumpul Repot

Jumat, 24 Juli 2026 | 05.04 WIB

Dasco Persilakan Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset saat Reses - Image
Politik

Dasco Persilakan Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset saat Reses

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.24 WIB

Pakar ITB Kritisi Dasar Pengetatan Standar Baru Migrasi BPA Galon Guna Ulang: Perlu Ada Studi Pendahuluan - Image
Ekonomi

Pakar ITB Kritisi Dasar Pengetatan Standar Baru Migrasi BPA Galon Guna Ulang: Perlu Ada Studi Pendahuluan

Selasa, 21 Juli 2026 | 02.01 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore