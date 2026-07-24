DK SEVENTEEN Isi OST Spellbound Part 2, Suara Penuh Emosi Warnai Lagu 'Stay With Me'

JawaPos.com - Drama Spellbound meningkatkan antusiasme penggemar dengan merilis OST terbaru.

Dilansir dari Dispatch, Dokyeom, vokalis utama SEVENTEEN, dipercaya membawakan lagu "Stay With Me" yang menjadi OST Part 2 dan dijadwalkan resmi dirilis di berbagai platform musik pada 26 Juli.

"Stay With Me" hadir sebagai lagyang penuh dinamika. Aransemen dibuka melalui alunan piano yang lembut dan emosional, sebelum berkembang menjadi dentuman musik rock yang intens, menciptakan suasana dramatis yang selaras dengan alur cerita drama.

Lirik lagu ini menggambarkan kesepian seseorang yang harus bertahan di dunia yang terasa dingin dan sunyi.

Di balik kesendirian tersebut, tersimpan tekad kuat untuk melindungi satu-satunya kehangatan yang masih dimiliki, menghadirkan pesan emosional yang menyentuh hati pendengar.

Dokyeom memperlihatkan kualitas vokalnya dengan memadukan penghayatan yang lembut bersama ledakan emosi yang kuat pada bagian klimaks lagu.

Karakter vokalnya yang hangat namun bertenaga diyakini akan semakin memperkuat perjalanan emosi para tokoh utama sepanjang cerita.

Spellbound merupakan drama bergenre okultisme dan romansa yang mengisahkan Cheon Yeo Ri , seorang pewaris konglomerat yang memiliki kemampuan melihat hantu, serta Ma Kang Wook, seorang jaksa penuh semangat yang justru memiliki ketakutan terbesar terhadap makhluk gaib. Pertemuan keduanya menghadirkan kisah cinta yang dibalut misteri dan unsur supranatural.