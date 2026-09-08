Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 9 September 2026 | 04.29 WIB

Pihak Korban Ungkap Alasan Sulitnya Memulangkan Syekh Ahmad Al Misry ke Indonesia

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2) - Image

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)

JawaPos.com - Habib Mahdi Alatas, perwakilan sejumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Syekh Ahmad Al Misry, mengungkap alasan proses pemulangan tersangka dari Mesir ke Indonesia tidak kunjung terealisasi sampai sekarang.

Menurutnya, salah satu hambatan yang membuat proses tersebut tidak mudah dilakukan karena Ahmad Al Misry dilindungi oleh pemerintah di Mesir. Ia menyebut, informasi tentang hal ini sudah diketahui semua pelajar Indonesia yang ada di Mesir.

"Ada dugaan dia dilindungi di Mesir. Itu sudah rumor yang sangat santer didengar semua orang, diketahui semua orang, khususnya pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Mereka semua mengatakan bahwa dia memang sangat dilindungi," kata Habib Mahdi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/9).

"Kenapa? Karena ada statusnya dia sebagai eks pemerintahan Mesir. Itu alasan sulitnya memulangkan tersangka ke Indonesia. Itu salah satu yang menjadi hambatan," imbuhnya.

Habib Mahdi menegaskan pihak korban tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut sampai mendapatkan keadilan. Ia menyebut, proses hukum tetap berjalan dan pihak kepolisian sudah berusaha secara maksimal untuk memulangkan Ahmad Al Misry ke Tanah Air.

"Namun kita tidak putus asa. Interpol sudah turun tangan, red notice sudah terbit," kata Mahdi.

Ia pun mengapresiasi langkah Mabes Polri yang terus mengupayakan penangkapan terhadap Ahmad Al Misry untuk dapat dipulangkan ke Indonesia agar dapat diproses secara hukum.

"Mabes Polri sudah bekerja dengan maksimal, kita akan push terus. Saya terus berkomunikasi tiap hari dengan Mabes Polri," tuturnya.

Habib Mahdi berharap Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di Mesir dapat terus mendorong kerja sama dengan otoritas setempat agar Ahmad Al Misry dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Syekh Ahmad Al Misry Resmi Jadi Buron Interpol, Terdeteksi di Mesir - Image
Kasuistika

Syekh Ahmad Al Misry Resmi Jadi Buron Interpol, Terdeteksi di Mesir

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.39 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Berusaha Lari dari Masalah, Dinilai Hanya Rugikan Diri Sendiri - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Berusaha Lari dari Masalah, Dinilai Hanya Rugikan Diri Sendiri

Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.45 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Mau Lepaskan Status WNI, Habib Mahdi: Ketakutan yang Amat Dalam - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Mau Lepaskan Status WNI, Habib Mahdi: Ketakutan yang Amat Dalam

Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore