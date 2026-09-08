Pihak Korban Ungkap Alasan Sulitnya Memulangkan Syekh Ahmad Al Misry ke Indonesia

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)
JawaPos.com - Habib Mahdi Alatas, perwakilan sejumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Syekh Ahmad Al Misry, mengungkap alasan proses pemulangan tersangka dari Mesir ke Indonesia tidak kunjung terealisasi sampai sekarang.
Menurutnya, salah satu hambatan yang membuat proses tersebut tidak mudah dilakukan karena Ahmad Al Misry dilindungi oleh pemerintah di Mesir. Ia menyebut, informasi tentang hal ini sudah diketahui semua pelajar Indonesia yang ada di Mesir.
"Ada dugaan dia dilindungi di Mesir. Itu sudah rumor yang sangat santer didengar semua orang, diketahui semua orang, khususnya pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Mereka semua mengatakan bahwa dia memang sangat dilindungi," kata Habib Mahdi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/9).
"Kenapa? Karena ada statusnya dia sebagai eks pemerintahan Mesir. Itu alasan sulitnya memulangkan tersangka ke Indonesia. Itu salah satu yang menjadi hambatan," imbuhnya.
Baca Juga:DJ Katty Butterfly Dituntut Ganti Rugi Rp 146 Juta hingga Diancam Proses Hukum Buntut Batal Tampil
Habib Mahdi menegaskan pihak korban tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut sampai mendapatkan keadilan. Ia menyebut, proses hukum tetap berjalan dan pihak kepolisian sudah berusaha secara maksimal untuk memulangkan Ahmad Al Misry ke Tanah Air.
"Namun kita tidak putus asa. Interpol sudah turun tangan, red notice sudah terbit," kata Mahdi.
Ia pun mengapresiasi langkah Mabes Polri yang terus mengupayakan penangkapan terhadap Ahmad Al Misry untuk dapat dipulangkan ke Indonesia agar dapat diproses secara hukum.
"Mabes Polri sudah bekerja dengan maksimal, kita akan push terus. Saya terus berkomunikasi tiap hari dengan Mabes Polri," tuturnya.
Habib Mahdi berharap Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di Mesir dapat terus mendorong kerja sama dengan otoritas setempat agar Ahmad Al Misry dapat dibawa kembali ke Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju