Pihak Korban Ungkap Alasan Sulitnya Memulangkan Syekh Ahmad Al Misry ke Indonesia

JawaPos.com - Habib Mahdi Alatas, perwakilan sejumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Syekh Ahmad Al Misry, mengungkap alasan proses pemulangan tersangka dari Mesir ke Indonesia tidak kunjung terealisasi sampai sekarang.

Menurutnya, salah satu hambatan yang membuat proses tersebut tidak mudah dilakukan karena Ahmad Al Misry dilindungi oleh pemerintah di Mesir. Ia menyebut, informasi tentang hal ini sudah diketahui semua pelajar Indonesia yang ada di Mesir.

"Ada dugaan dia dilindungi di Mesir. Itu sudah rumor yang sangat santer didengar semua orang, diketahui semua orang, khususnya pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Mereka semua mengatakan bahwa dia memang sangat dilindungi," kata Habib Mahdi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/9).

"Kenapa? Karena ada statusnya dia sebagai eks pemerintahan Mesir. Itu alasan sulitnya memulangkan tersangka ke Indonesia. Itu salah satu yang menjadi hambatan," imbuhnya.

Baca Juga:DJ Katty Butterfly Dituntut Ganti Rugi Rp 146 Juta hingga Diancam Proses Hukum Buntut Batal Tampil

Habib Mahdi menegaskan pihak korban tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut sampai mendapatkan keadilan. Ia menyebut, proses hukum tetap berjalan dan pihak kepolisian sudah berusaha secara maksimal untuk memulangkan Ahmad Al Misry ke Tanah Air.

"Namun kita tidak putus asa. Interpol sudah turun tangan, red notice sudah terbit," kata Mahdi.

Ia pun mengapresiasi langkah Mabes Polri yang terus mengupayakan penangkapan terhadap Ahmad Al Misry untuk dapat dipulangkan ke Indonesia agar dapat diproses secara hukum.

"Mabes Polri sudah bekerja dengan maksimal, kita akan push terus. Saya terus berkomunikasi tiap hari dengan Mabes Polri," tuturnya.