Reaksi April Jasmine Usai Tahu Ustadz Solmed Dikaitkan Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual

JawaPos.com - April Jasmine memberikan reaksi santai setelah mengetahui komentar-komentar negatif dari netizen di media sosial soal ustadz Solmed dikaitkan sebagai sosok penceramah inisial SAM diduga pelaku pelecehan seksual sesama jenis.

Dia menanggapi santai karena tahu betul siapa ustadz Solmed dalam kehidupan sehari-hari. Dia sama sekali tidak percaya dengan komentar negatif netizen tentang sang suami.

Yang membuat April Jasmine semakin tenang, orang-orang dekatnya juga tidak percaya dengan apa yang beredar di media sosial.

"Alhamdulillah semua orang baik gitu ya. Ada berita negatif, banyak yang nggak percaya. Apalagi saya gitu kan, orang lain aja, 'aduh itu orang iseng banget ya beritain kayak gitu', apalagi saya istrinya yang tahu 24 jam suami saya," kata April Jasmine.

Dikelilingi orang-orang baik yang tidak percaya dengan narasi negatif yang beredar, benar-benar membuat hati April Jasmine jadi lebih tenang tidak dilanda pikiran-pikiran negatif.

"Jadi, semuanya fine, semuanya baik-baik aja alhamdulillah," tuturnya.

Ustadz Solmed di tempat yang sama justru bersyukur kehebohan kasus pelecehan seksual sesama jenis justru viral lebih dulu di media sosial sebelum sosok SAM sesungguhnya terungkap ke publik.

Setelah penceramah inisial SAM viral, akhirnya terungkap ke publik sosoknya adalah Syekh Ahmad Alisry, penceramah asal Mesir yang sudah menjadi WNI lewat jalur pernikahan.