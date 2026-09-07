Andovi Da Lopez dan David Nurbianto Bikin Heboh Ideafest 2026

JawaPos.com - Andovi Da Lopez dan David Nurbianto ikut meramaikan Ideafest 2026 yang berlangsung di bilangan Senayan, Jakarta. Keduanya membawa suasana kampanye calon gubernur Jakarta ke atas panggung dan mengocok perut banyak orang yang menontonnya.

Lewat sebuah acara debat halu Calon Gubernur: Film Bapak Paling Jujur, Andovi dan David menyuguhkan komedi satir politik sekaligus membocorkan cerita dari film terbaru mereka, Bapak Paling Jujur.

Dalam penampilan tersebut, Andovi dan David tidak sekadar berbincang mengenai film. Keduanya tampil dalam balutan teatrikal komedi berusaha tampil meyakinkan memerankan dua calon Gubernur Jakarta yang memiliki program kampanye manis demi merebut hati warga.

David tampil sebagai Wawan, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 dan menjanjikan pemberian sembako gratis. Sementara Andovi memerankan Jonas Prakoso, Calon Gubernur Jakarta nomor 2, menawarkan sejumlah janji manis dan menggiurkan. Salah satunya adalah program Rumah Bersubsidi Gratis atau RBG.

Baca Juga:DJ Katty Butterfly Dituntut Ganti Rugi Rp 146 Juta hingga Diancam Proses Hukum Buntut Batal Tampil

"Saya datang dengan program Rumah Bersubsidi Gratis (RBG). RBG penting tidak?," ujar Andovi di hadapan para penonton.

Gagasan yang dimunculkan dalam debat halu ini memang tidak benar-benar untuk mencari solusi atas keruwetan Jakarta. Mereka berusaha membuat suasana debat jadi lucu menghibur para penonton.

Salah satu gagasan absurd yang dimunculkan adalah persoalan kemacetan Jakarta dengan kembali menggunakan kuda, yang disebut sebagai transportasi kejayaan pada masa lalu.

"Kalau kalian kapok sama nomor urut 2, bisa pilih saya. Saya menawarkan program sembako gratis. Karena menurut saya, percuma punya rumah kalau nggak punya lauk," kata David.