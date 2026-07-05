Andovi da Lopez Jadi Calon Gubernur yang Tidak Bisa Berbohong di Film Bapak Paling Jujur

Andovi da Lopez membintangi film Bapak Paling Jujur. (istimewa)
JawaPos.com - Apa jadinya jika seorang calon gubernur yang sedang berkampanye terkena kutuk neneknya hingga tidak bisa berbohong? Di tengah dunia yang penuh dengan pencitraan, kejujuran yang tak terkendali malah menjadi masalah dan membawa kekacauan.
Premis unik dan menggelitik inilah yang menjadi dasar cerita film Bapak Paling Jujur (BPJ),
film komedi terbaru persembahan rumah produksi Cahaya Pictures.
Setelah sebelumnya menghadirkan film Pesugihan Sate Gagak, kali ini rumah produksi tersebut kembali menawarkan komedi yang relevan dan dekat dengan keseharian banyak orang di Indonesia.
“Ada kerinduan dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami ingin memiliki pemimpin yang jujur. Inilah yang saya rasa menjadi relevansi dari film ini. Bapak Paling Jujur berbicara tentang.kejujuran di tengah dunia yang penuh pencitraan,” kata Aoura Lovenson Chandra selaku Produser dari Cahaya Pictures.
Film yang merupakan adaptasi dari film Brasil, O Candidato Honesto (2014) ini disutradarai oleh Fajar Nugros yang sebelumnya sukses menggarap berbagai film komedi seperti Cinta Brontosaurus, seri Yowis Ben, film Srimulat, hingga Seni Memahami Kekasih.
Film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh Andovi da Lopez, bertepatan dengan 5 tahun setelah ia memutuskan mengakhiri perjalanan di kanal YouTube miliknya pada 24 Juni 2021 silam.
Selain itu, film ini juga diperkuat oleh sejumlah pemain yakni Claresta Taufan, Soleh Solihun, Nayla D Purnama, Benidictus Siregar, Lolox, Cing Abdel, David Nurbianto, TJ Ruth, dll.
Proses adaptasi skenario filmnya dipercayakan kepada penulis Rino Sarjono. Guna memperkuat unsur humor, komedian David Nurbianto tidak hanya didapuk sebagai salah satu pemeran, tapi juga terlibat aktif di balik layar sebagai konsultan komedi.
Di film ini, Cahaya Pictures berkolaborasi secara sinergis dengan Studio Antelope sebagai partner rumah produksi. Film Bapak Paling Jujur dijadwalkan akan tayang di bioskop pada paruh akhir 2026.
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