Anak Muda Didorong Temukan Lagi Sisi Adem Dalam Diri di IDEAFEST 2026

JawaPos.com – Hidup di era digital membuat segalanya terasa semakin cepat. Tak heran jika banyak orang, terutama generasi muda, merasa mudah terdistraksi, kewalahan, bahkan ikut terbawa suasana dalam berbagai perdebatan di dunia maya.

Melihat fenomena ini, AQUA menggelar diskusi bertajuk "Finding Your Calm in the Age of Chaos" dalam rangkaian IDEAFEST 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Talkshow menghadirkan lebih dari 250 peserta.

Diskusi mengajak generasi muda untuk menemukan kembali kemampuan untuk pause di tengah banyaknya heated moment baik di dunia nyata maupun dunia maya. Contohnya di era saat ini, ketika satu unggahan media sosial bisa memicu perdebatan panjang, kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mudah ikut "terpancing" menjadi semakin relevan.

"Hari ini kita hidup di tengah informasi yang datang tanpa henti. Sering kali kita merasa harus langsung merespon semuanya, padahal tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Di tengah situasi seperti ini, selalu ada orang-orang yang memilih untuk pause, mengatur diri, lalu merespon dengan lebih sadar. Mereka inilah yang kami sebut sebagai Kaum Adem," ujar Riza Rahman, Head of Brand AQUA.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup berperan dalam menjaga konsentrasi, fungsi kognitif, suasana hati, hingga performa aktivitas sehari-hari. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, seseorang dapat tetap fokus dan lebih siap menghadapi berbagai tuntutan aktivitas yang padat.

"Kadang yang kita butuhkan untuk recharge justru hal-hal sederhana. Menjaga hidrasi adalah salah satunya. Filosofi ini juga selaras dengan keunggulan AQUA yang mengandung mineral alami seimbang dari sumber air pegunungan terpilih dan terlindungi," tambah Riza.

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Melalui kampanye "Hanya AQUA, yang Dingin Alaminya, Ademin Kamu", AQUA mengajak generasi muda untuk menghadirkan lebih banyak energi positif dalam kesehariannya. Mulai dari pause sejenak sebelum berkomentar di media sosial, mengelola emosi saat menghadapi tekanan, hingga tetap fokus menjalani aktivitas di tengah derasnya distraksi digital. Karena di tengah dunia yang semakin bising, tetap adem justru menjadi sebuah kekuatan.

"Sebagai bangsa, kita memiliki budaya yang menjunjung kebersamaan dan keharmonisan. Kami percaya bahwa sifat “adem” sebenarnya sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Tantangannya hari ini adalah bagaimana kita dapat terus menjaga nilai tersebut di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, sekaligus menginspirasi lingkungan sekitar melalui sikap yang positif dan penuh kesadaran," kata Riza.

Dalam kesempatan yang sama, Daffa Wardhana membagikan pengalamannya sebagai pelari marathon yang kerap menghadapi berbagai tekanan fisik dan mental, terutama pada kilometer-kilometer krusial menjelang garis akhir. Menurut Daffa, kemampuan untuk tetap tenang dan fokus justru menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seorang pelari dalam menyelesaikan perlombaan.