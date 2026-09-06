Respons Hesti Purwadinata Usai Desta Mendadak Mundur dari Vindes Corp

JawaPos.com - Deddy Mahendra Desta atau kerap disapa Desta membuat keputusan besar dan terkesan mendadak dengan mengumumkan bahwa dirinya mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang dibangun bersama Vincent Rompies dari titik nol. Keputusan tersebut mendapat perhatian banyak orang karena Vindes selama ini begitu lekat dengan sosok Desta dan Vincent.

Kabar kepergian Desta pun memunculkan berbagai reaksi dari publik. Namun, Hesti Purwadinata memastikan tidak ada masalah dalam hubungan personal mereka. Menurut Hesti selaku sahabat, keputusan Desta hengkang dari Vindes Corp tidak mengubah persahabatan yang selama ini telah terjalin.

"Pokoknya yang baik-baik saja kita mah, tetap bersahabat semuanya," kata Hesti Purwadinata saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hesti setelah Desta mengumumkan kepergiannya dari Vindes Corp melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Desta menyebut keputusan meninggalkan Vindes telah melalui pertimbangan yang panjang dan matang.

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"Saya izin pamit dari Vindes Corp ya teman-teman. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak," tulis Desta di akun media sosialnya.

Desta juga mengenang masa-masanya bersama Vindes Corp sebagai salah satu bagian terbaik dalam perjalanan hidupnya. Ia. meminta publik tidak membuat spekulasi negatif maupun asumsi liar mengenai alasan di balik keputusannya hengkang.

Keputusan Desta hengkang tentu saja menjadi sorotan publik luas karena Vindes Corp bukan sekadar proyek bisnis biasa. Nama Vindes sendiri merupakan gabungan dari Vincent dan Desta, dua sahabat yang telah saling mengenal satu sama lain selama lebih dari 30 tahun.

Kedekatan keduanya kemudian berkembang menjadi kerja sama di industri hiburan dan media digital. Chemistry Vincent dan Desta yang sudah dikenal publik menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan Vindes hingga berkembang dengan berbagai konten dan program.