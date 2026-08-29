Meski Hengkang dari Vindes Corp, Persahabatan Desta dan Vincent Tak Retak

Momen perpisahan Desta dan Vincent Rompies di Vindes Corp. (Instagram: @desta80s)
JawaPos.com - Keputusan Desta hengkang dari Vindes Corp mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar. Selama ini, Desta dan Vincent Rompies seolah menjadi dua sosok yang sulit dipisahkan, terutama dalam perjalanan membangun Vindes sebagai salah satu rumah kreatif yang dikenal luas di industri hiburan Indonesia.
Namun, berakhirnya perjalanan profesional Desta di Vindes tidak berarti berakhir pula persahabatannya dengan Vincent. Justru, pesan yang disampaikan Desta setelah mengumumkan kepergiannya menjadi penegasan bahwa hubungan keduanya tetap terjaga dengan sangat baik.
"Tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar. Hubungan saya dengan seluruh keluarga besar @vindes.ig tetap sangat baik. Tidak ada yang berubah dalam hal saling menghargai, saling mendukung, dan mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain," tegas Desta.
Desta secara resmi mengumumkan pamit dari Vindes Corp setelah sekitar lima tahun menjadi bagian dari perjalanan perusahaan kreatif tersebut. Keputusan ini diumumkan melalui media sosial pada 26 Agustus 2026 dan langsung menyita perhatian publik.
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Dalam pernyataannya, Desta menjelaskan bahwa keputusan hengkang dari Vindes diputuskan setelah melalui berbagai pertimbangan. Ia pun berharap langkah yang diambilnya bisa menjadi keputusan terbaik bagi semua pihak.
Salah satu bagian yang paling menyentuh perhatian publik adalah pesan khusus Desta untuk Vincent Rompies. Secara terbuka, ia menegaskan rasa sayang dan penghormatannya kepada sahabat yang telah menemaninya dalam perjalanan panjang, jauh sebelum Vindes berdiri.
Persahabatan Desta dan Vincent memang memiliki sejarah panjang. Keduanya telah dikenal publik sebagai sahabat yang tumbuh bersama di dunia hiburan. Mulai dari perjalanan bermusik hingga kemudian menjadi pasangan presenter yang memiliki karakter dan chemistry kuat.
Kekompakan keduanya kemudian berkembang menjadi berbagai proyek kreatif hingga lahirnya Vindes Corp pada 2021. Dalam lima tahun terakhir, Vindes menjadi wadah yang melahirkan beragam karya di bidang hiburan, olahraga, dan industri kreatif dengan Desta dan Vincent sebagai dua figur utamanya.
Kini, perjalanan profesional mereka memasuki fase berbeda. Desta tidak lagi terlibat dalam aktivitas sehari-hari Vindes, sementara perusahaan tersebut akan melanjutkan perjalanan bersama Vincent Rompies dan seluruh tim yang selama ini dikenal sebagai Saker.
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