Profil Vincent Rompies, Kini Lanjutkan Vindes Corp Tanpa Desta

JawaPos.com - Vincent Rompies kini menghadapi babak baru dalam perjalanan Vindes Corp setelah Desta memutuskan meninggalkan perusahaan yang mereka bangun bersama. Desta mengumumkan keputusannya pada Rabu (26/8) sekaligus menegaskan langkah tersebut diputuskan melalui banyak pertimbangan.

Desta juga meminta publik tidak mengaitkan kepergiannya dengan spekulasi yang tidak berdasar. Meski tak lagi berada dalam satu perusahaan, Desta memastikan hubungan personalnya dengan Vincent tetap baik.

Bahkan dalam pesan perpisahannya, Desta secara khusus menyampaikan rasa sayangnya kepada Vincent dan menyebut sahabatnya itu sebagai saudara. Karena itu, keluarnya Desta lebih tepat dilihat sebagai perubahan dalam perjalanan profesional keduanya, bukan berakhirnya persahabatan yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Bagi Vincent, perubahan tersebut menjadi momentum penting. Ia kini harus melanjutkan perjalanan Vindes Corp bersama tim tanpa sosok Desta yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas perusahaan. Vindes Corp kini memasuki babak baru setelah sekitar lima tahun dikembangkan oleh Desta dan Vincent sebagai rumah kreatif yang bergerak di ranah hiburan, olahraga, dan konten digital.

Profil Vincent Rompies Vincent Ryan Rompies lahir di Jakarta pada 29 Maret 1980. Sebelum dikenal sebagai presenter, aktor, dan figur televisi, Vincent lebih dahulu membangun karier lewat dunia musik.

Kariernya di dunia hiburan dimulai pada era 1990-an ketika ia menjadi bassist Club Eighties. Band tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu grup musik yang cukup dikenal pada masanya. Vincent dan Desta sama-sama pernah menjadi bagian dari perjalanan band tersebut sebelum akhirnya melanjutkan karier di jalur masing-masing.

Selepas dari Club Eighties, Vincent tidak berhenti di dunia musik. Ia bersama Desta dan Tora Sudiro pernah membentuk The Cash. Ketertarikannya terhadap musik juga kembali terlihat ketika Vincent bergabung dengan Goodnight Electric pada 2020. Keputusan tersebut diambil karena ia ingin kembali aktif berkarya sebagai musisi.

Dari Musisi hingga Presenter Nama Vincent semakin besar ketika ia mulai aktif sebagai presenter. Chemistry dengan Desta menjadi salah satu kekuatan yang membuat keduanya mudah diterima para penonton.