Hengkang dari Vindes Corp, Desta Tulis Pesan Haru untuk Vincent Rompies

JawaPos.com - Keputusan Desta hengkang dari Vindes Corp tidak mengubah hubungan panjang yang telah dibangunnya bersama Vincent Rompies. Lewat pesan emosional diunggah di akun Instagram pribadinya, Desta menegaskan bahwa Vincent bukan sekadar sahabat, melainkan sosok yang sudah dianggapnya sebagai keluarga.

Pesan tersebut menjadi sorotan publik karena memperlihatkan sisi personal dari perjalanan panjang Desta dan Vincent yang telah bersahabat dan saling mengenal satu sama lain selama lebih dari tiga dekade.

Di tengah kabar kepergian Desta dari Vindes Corp, ia menegaskan bahwa langkahnya tersebut bukanlah akhir dari hubungannya dengan Vincent dan juga orang-orang di internal Vindes Corp.

Menurut Desta, Vincent memiliki tempat yang jauh lebih besar dalam hidupnya dibandingkan sekadar definisi sebagai seorang teman atau sahabat.

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"Dia tidak pernah sekadar menjadi seorang teman. Dia tidak pernah hanya menjadi sahabat terbaik. Dia selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa pun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata," ungkap Desta.

Bagi Desta, hubungan yang terjalin selama puluhan tahun bersama Vincent telah melewati berbagai fase kehidupan. Mereka bukan hanya berbagi momen bahagia, tetapi juga menghadapi perjuangan dan proses bertumbuh bersama.

"Dia adalah keluarga. Hubungan kami berarti lebih dari apa pun bagi saya," lanjut Desta.

Selama lebih dari 30 tahun berteman, Desta dan Vincent telah berbagi banyak cerita mulai dari tawa, kenangan, perjuangan, hingga perjalanan panjang yang membawa keduanya tumbuh bersama. Karena itu, Desta meyakini tidak ada sesuatu yang dapat begitu saja menghapus perjalanan yang telah mereka lalui bersama.