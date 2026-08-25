Bukan Sekadar Superhero, Ini Alasan Spider-Man Selalu Punya Tempat di Hati Penonton

JawaPos.com – Spider-Man bukan sekadar nama besar dalam dunia superhero. Selama bertahun-tahun, sosok Peter Parker justru menjadi salah satu karakter yang paling mudah membuat penonton merasa dekat.

Dalam kolom terbaru Variety, pertanyaan tentang mengapa Spider-Man begitu dicintai kembali mengemuka, terutama ketika waralaba tersebut terus menemukan cara untuk memperkenalkan sang pahlawan kepada generasi baru.

Dibandingkan sejumlah superhero yang tampil nyaris tanpa cela, Peter Parker memiliki sisi manusiawi yang kuat. Ia bisa menyelamatkan kota, tetapi di saat yang sama tetap harus menghadapi persoalan sekolah, hubungan asmara, keluarga, rasa kehilangan, hingga keraguan terhadap dirinya sendiri.

Perpaduan antara kekuatan luar biasa dan kehidupan yang sangat biasa inilah yang membuat Spider-Man terasa seperti sosok yang bisa dipahami siapa saja.

Variety menggambarkan Peter Parker sebagai perpaduan antara karakter superhero yang sedikit gelap dengan energi seorang bintang boy band.

Gambaran tersebut menangkap keunikan Spider-Man: ia memiliki dunia penuh bahaya seperti Batman, tetapi juga membawa pesona remaja yang membuat karakternya terasa lebih ringan dan dekat dengan budaya populer.

Dalam versi terbaru, Tom Holland menjadi aktor yang meneruskan warisan Peter Parker di layar lebar. Holland membawa sisi muda, spontan, dan emosional ke dalam karakter tersebut sehingga Spider-Man tidak terasa seperti figur pahlawan yang jauh dari kehidupan penonton.