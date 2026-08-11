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Antara
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.16 WIB

Istana Siapkan Tenda Tambahan Penonton saat Upacara Peringatan HUT RI ke-81

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa) - Image

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan tenda tambahan khusus di luar pagar Istana Merdeka guna mengakomodasi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI).

"Mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodasi saudara-saudara kita banyak juga yang nonton ya, di luar pagar Istana," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Prasetyo menyampaikan langkah tersebut diambil setelah panitia melakukan peninjauan langsung di lapangan agar masyarakat dapat menyaksikan acara dengan lebih nyaman dan representatif.

Selain memfasilitasi penonton di luar area, panitia juga memutuskan untuk menambah kapasitas undangan resmi sebanyak 3.400 kursi yang akan dibagi untuk sesi acara pagi dan sore hari.

Penambahan alokasi tempat duduk tersebut dilakukan menyusul tingginya antusiasme masyarakat, di mana jumlah pendaftar peserta upacara peringatan HUT ke-81 RI tercatat mencapai lebih dari 336.000 orang selama lima hari masa pendaftaran.

Terkait dengan rangkaian acara peringatan, panitia mulai menugaskan sejumlah pejabat pemerintah untuk mengantarkan undangan resmi kepada para mantan presiden, mantan wakil presiden serta pihak keluarga.

Sementara itu, pihak Istana mengimbau masyarakat untuk memaklumi penyesuaian arus lalu lintas di sekitar Jalan Veteran dan Jalan Medan Merdeka Utara selama masa persiapan gladi berlangsung.

Proses latihan bersama dan gladi kotor antarunsur pendukung juga terus dimatangkan untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan peringatan detik-detik proklamasi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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