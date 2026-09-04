Jangan Hanya Jadi Penonton, Generasi Muda Perlu Berkembang Tentukan Masa Depan Bangsa

Ketua DPD GEMPAR Sulawesi Utara, Ovel R.R. Mait bersama Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo. (Istimewa)

JawaPos.com - Generasi muda harus diberi ruang untuk berkembang. Mereka akan memegang peran besar menentukan masa depan bangsa.

Materi ini yang menjadi fokus pembahasan dalam GEMPAR Youth Leader Summit 2026 dengan tema ARISE Bangkit Anak Muda Indonesia di Tangerang, Banten pada Jumat (4/9).

"Dukungan tersebut menjadi pesan bahwa penguatan kepemimpinan anak muda merupakan tanggung jawab bersama," kata Ketua DPD GEMPAR Sulawesi Utara, Ovel R.R. Mait.

Anak muda perlu mendapat ruang berkembang. Sehingga mereka bisa melangkah maju ke arah yang lebih baik.

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"Generasi muda membutuhkan ruang untuk belajar, berdialog, membangun jejaring dan mengembangkan kapasitas kepemimpinannya," imbuhnya.

Penggunaan kata ARISE dalam forum kali ini sebagai pesan dalam menyampaikan keberanian untuk bangkit dan bergerak.

Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berlangsung cepat, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi penonton.

"Anak muda perlu memiliki kapasitas, karakter dan keberanian untuk mengambil keputusan serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungannya," imbuh Ovel.

GEMPAR Youth Leader Summit 2026 dengan demikian menjadi salah satu ruang yang mempertemukan semangat tersebut dalam sebuah forum kepemimpinan. Melalui acara ini, GEMPAR ingin menyampaikan pesan anak muda Indonesia harus bangkit, mengambil peran dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

"Semangat itu sekaligus menjadi doa agar seluruh rangkaian GEMPAR Youth Leader Summit 2026 berjalan sukses, melahirkan gagasan-gagasan konstruktif, memperkuat konsolidasi kepemudaan dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia," pungkasnya.