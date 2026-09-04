Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 5 September 2026 | 04.24 WIB

Jangan Hanya Jadi Penonton, Generasi Muda Perlu Berkembang Tentukan Masa Depan Bangsa

Ketua DPD GEMPAR Sulawesi Utara, Ovel R.R. Mait bersama Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Generasi muda harus diberi ruang untuk berkembang. Mereka akan memegang peran besar menentukan masa depan bangsa. 
 
Materi ini yang menjadi fokus pembahasan dalam GEMPAR Youth Leader Summit 2026 dengan tema ARISE Bangkit Anak Muda Indonesia di Tangerang, Banten pada Jumat (4/9). 
 
"Dukungan tersebut menjadi pesan bahwa penguatan kepemimpinan anak muda merupakan tanggung jawab bersama," kata Ketua DPD GEMPAR Sulawesi Utara, Ovel R.R. Mait.
 
Anak muda perlu mendapat ruang berkembang. Sehingga mereka bisa melangkah maju ke arah yang lebih baik.
 
 
"Generasi muda membutuhkan ruang untuk belajar, berdialog, membangun jejaring dan mengembangkan kapasitas kepemimpinannya," imbuhnya.
 
Penggunaan kata ARISE dalam forum kali ini sebagai pesan dalam menyampaikan keberanian untuk bangkit dan bergerak.
 
Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berlangsung cepat, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi penonton.
 
"Anak muda perlu memiliki kapasitas, karakter dan keberanian untuk mengambil keputusan serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungannya," imbuh Ovel.
 
GEMPAR Youth Leader Summit 2026 dengan demikian menjadi salah satu ruang yang mempertemukan semangat tersebut dalam sebuah forum kepemimpinan. Melalui acara ini, GEMPAR ingin menyampaikan pesan anak muda Indonesia harus bangkit, mengambil peran dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.
 
"Semangat itu sekaligus menjadi doa agar seluruh rangkaian GEMPAR Youth Leader Summit 2026 berjalan sukses, melahirkan gagasan-gagasan konstruktif, memperkuat konsolidasi kepemudaan dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Superhero, Ini Alasan Spider-Man Selalu Punya Tempat di Hati Penonton - Image
Entertainment

Bukan Sekadar Superhero, Ini Alasan Spider-Man Selalu Punya Tempat di Hati Penonton

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Istana Siapkan Tenda Tambahan Penonton saat Upacara Peringatan HUT RI ke-81 - Image
Nasional

Istana Siapkan Tenda Tambahan Penonton saat Upacara Peringatan HUT RI ke-81

Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.16 WIB

Persela Lamongan Akan Gelar Uji Coba Kontra Persekot Tegal, Penonton Boleh Hadir! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Lamongan Akan Gelar Uji Coba Kontra Persekot Tegal, Penonton Boleh Hadir!

Minggu, 8 Maret 2026 | 18.12 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore