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Leni Setya Wati
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Bentuk Unit Baru HRS, Siap Debut dengan ‘Skibidi’

Hyoorisoo (x @soshipopbase) - Image

Hyoorisoo (x @soshipopbase)

JawaPos.com – Girls’ Generation kembali menghadirkan kejutan untuk penggemar dengan terbentuknya unit baru beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung.

Menurut laporan allkpop, SM Entertainment mengumumkan pada 22 Agustus bahwa ketiganya akan debut sebagai unit bernama Girls’ Generation-HRS dan merilis single digital perdana ‘Skibidi’ pada 31 Agustus pukul 18.00 KST.

Single debut HRS akan berisi dua lagu, yakni ‘Skibidi’ sebagai lagu utama dan ‘Lowkey In Love’ sebagai lagu B-side. ‘Skibidi’ menawarkan perpaduan musik house yang kemudian beralih ke hip-hop, lengkap dengan sampel string bernuansa Arab yang memberikan sentuhan eksotis. Liriknya membawa pesan penuh percaya diri tentang keberanian menciptakan jalan baru dengan cara mereka sendiri.

Sementara itu, ‘Lowkey In Love’ hadir dengan warna retro dance-pop yang lebih ceria. Sentuhan brass, groove yang ritmis, dan melodi yang mudah melekat menjadi kekuatan lagu tersebut.

Perpaduan ini juga diharapkan menonjolkan energi playful dan positif yang dimiliki Hyoyeon, Yuri, serta Sooyoung sebagai trio.

Menariknya, HRS bukanlah unit yang muncul secara tiba-tiba. Proyek ini bermula dari konten “Fake Kim Hyoyeon” di kanal YouTube pribadi Hyoyeon, Hyo’s Level Up.

Dalam konten tersebut, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung secara kocak berkompetisi memperebutkan posisi seperti main vocalist dan center. Dari candaan di depan kamera, proyek tersebut akhirnya berkembang menjadi unit resmi dengan musik dan panggung sendiri.

Sebelum lagu resmi dirilis, HRS bahkan telah memberikan penampilan perdana di ‘2026 CassCool Festival’ yang digelar di Seoul Land, Gwacheon, pada 22 Agustus.

Editor: Novia Tri Astuti
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