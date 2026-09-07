Yuri Menangis Haru Saat Berpisah dengan SM Entertainment Setelah 24 Tahun Bersama

JawaPos.com – Yuri Girls’ Generation menangis tersedu-sedu saat mengucapkan perpisahan kepada SM Entertainment setelah menghabiskan sekitar 24 tahun bersama agensi tersebut.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Senin (7/9), Melalui unggahan pada 2 September, Yuri membagikan foto dan video yang memperlihatkan momen emosional menjelang berakhirnya kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada 31 Agustus.

Penyanyi sekaligus aktris tersebut terlihat menyeka air mata dengan tisu dan menyampaikan pesan penuh kasih, “Aku mencintaimu,” kepada agensi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

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Dalam salah satu pesan perpisahannya, Yuri mengucapkan terima kasih kepada SM Entertainment karena telah membesarkan, merawat, dan mendukungnya selama bertahun-tahun.

Yuri mengenang masa ketika bergabung sebagai trainee pada 2001 hingga akhirnya menyadari bahwa perjalanan panjangnya bersama agensi tersebut telah berlangsung hampir seperempat abad.

Yuri juga berharap seluruh pihak di SM Entertainment dapat berbahagia dan menyampaikan keyakinannya bahwa mereka akan kembali bertemu dengan senyuman.

Momen perpisahan tersebut semakin menyentuh karena Yuri mengawali perjalanan kariernya di SM Entertainment sejak usia muda sebelum debut sebagai anggota Girls’ Generation pada 2007.

Selama bertahun-tahun, Yuri tumbuh menjadi salah satu figur penting dalam industri hiburan Korea Selatan melalui aktivitasnya sebagai penyanyi dan aktris.