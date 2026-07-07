Yuri SNSD Dikabarkan Berpisah dengan SM Entertainment Usai 25 Tahun

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari dunia K-Pop. Mengutip dari Pannatic bahwa Yuri dari Girls' Generation (SNSD) akan mengakhiri perjalanannya bersama SM Entertainment setelah lebih dari 25 tahun.

Menurut laporan tersebut, kontrak eksklusif sang idol dan aktris dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026, dan hingga kini ia masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Yuri bergabung dengan SM Entertainment pada 2001 setelah memenangkan ajang SM Youth Best Dancer Contest.

Setelah menjalani masa trainee selama hampir enam tahun, ia resmi debut sebagai anggota Girls' Generation pada 2007 dan menjadi salah satu artis yang tumbuh bersama perkembangan agensi tersebut.

Selama sekitar 25 tahun, SM Entertainment menjadi satu-satunya agensi yang menaungi perjalanan kariernya.

Selain aktif sebagai anggota Girls' Generation dan sub-unit Girls' Generation-Oh!GG, Yuri juga sukses membangun karier sebagai aktris.

Ia telah membintangi berbagai drama populer seperti Innocent Defendant, Bossam: Steal the Fate, Good Job, hingga Parole Examiner Lee, sekaligus merilis album solo pertamanya, The First Scene, pada 2018.

Berdasarkan laporan yang sama, Yuri disebut tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan agensi yang lebih berfokus pada manajemen aktor guna mengembangkan karier aktingnya.

Meski demikian, ia dikabarkan tetap berencana melanjutkan aktivitas grup bersama Girls' Generation dan unit yang dijalaninya, terlepas dari agensi yang akan dipilih nantinya.