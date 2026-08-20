Netflix Rilis Poster dan Trailer ‘Field Mouse’, Ryu Jun-yeol Terjebak Permainan Misterius

JawaPos.com – Netflix mulai membuka tabir misteri serial original terbarunya, “Field Mouse”.

Platform tersebut merilis poster utama dan trailer perdana pada 14 Agustus 2026, memperlihatkan Ryu Jun-yeol, Seol Kyung-gu, dan Lee Kyu-hyung dalam sebuah permainan penuh teka-teki.

Mengutip dari dispatch, serial ini disutradarai Kim Hong-sun dengan naskah karya Lee Jae-gon dan dijadwalkan tayang pada 28 Agustus mendatang.

Poster utama langsung menyuguhkan atmosfer penuh ketegangan. Tiga karakter utama, Moon-jae, No-ja, dan Sun-yong, terlihat menatap sesuatu dengan ekspresi serius.

Ketiganya memiliki tujuan berbeda, tetapi perlahan terseret ke dalam satu permainan yang dirancang oleh sosok misterius berjuluk “Field Mouse”.

Trailer kemudian memperlihatkan premis yang semakin membingungkan. Di awal video, sosok “Field Mouse” dengan wajah yang sama persis tiba-tiba muncul di hadapan Moon-jae.

Seorang penulis yang telah kehilangan segalanya itu kemudian mendapati dirinya berada dalam situasi tak masuk akal dan harus membuktikan identitasnya hanya dalam waktu satu malam.